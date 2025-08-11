Обсуждения не могут касаться исключительно территориального вопроса, отмечает автор.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, стремится достичь соглашения по войне в Украине с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, результат которого Киеву представят как свершившийся факт. Об этом в материале для Financial Times пишет британский журналист и обозреватель издания Гидеон Рахман.

Как отмечает Александр Габуев из Центра Карнеги "Россия-Евразия", правитель РФ стремится к соглашению, с которым Украина останется "незащищенной, непривлекательной для инвестиций и на пути к имплозии". И в Москве надеются, что если Украина отклонит выдвинутое предложение, Вашингтон остановит поддержку Киева.

Автор материала утверждает, что это вполне вероятные сценарии. Однако Украина и ее союзники в Европе верят, что есть шансы достичь более положительного результата.

"С их точки зрения, хорошим результатом будет соглашение о прекращении огня – с угрозой введения вторичных санкций против России, если Путин возобновит войну. Обсуждение территориального вопроса будет происходить только после этого. Война непредсказуема. Но самые убедительные анализы, которые я видел, свидетельствуют о том, что Украина медленно проигрывает – проблема с человеческими ресурсами на фронте становится все более острой. Это означает, что полный провал переговоров и продолжение войны, вероятно, будут лучше для России, чем для Украины", – говорится в материале.

Рахман отмечает, что Киев занимает принципиальную позицию, что ни одна территория не может быть отдана врагу. Однако в нынешней ситуации она является нереалистичной, считает он.

Автор пишет, что важный нюанс заключается между фактическими и юридическими уступками территории. Так, юридическое признание контроля РФ над захваченными территориями неприемлемо как для Украины, так и для ЕС и Великобритании. Но фактическое признание жестких реалий в контексте более широкого соглашения о мире может быть необходимым, добавляет он, вспоминая о странах Балтии. Они были оккупированы Советским Союзом после 1940 года, но эта оккупация никогда не была юридически признана США и большинством европейских стран. И так было, пока страны Балтии не восстановили свою независимость.

Но ключевые европейские правительства понимают, что обсуждения не могут касаться исключительно территориального вопроса. Важным является и суверенитет. Дело в том, что Москва требует "значительных ограничений свободы Киева в выборе собственного курса", пишет Рахман. Речь идет в том числе о запрете на членство в НАТО (а возможно, и в ЕС), а также ограничении размера и возможностей украинских Вооруженных сил.

"Украина, очевидно, не может принять никаких военных ограничений, которые могут повредить способности страны защищать себя. Но если Киеву будет разрешено продолжать свои усилия по вступлению в ЕС, то вопрос о НАТО может быть на некоторое время снят с повестки дня – особенно учитывая то, что политическая реальность такова, что членство Украины в НАТО кажется нереалистичным в ближайшем будущем", – констатировал обозреватель Гидеон Рахман.

Переговоры Путина и Трампа

Как известно, 15 августа на Аляске должна состояться личная встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Во время пресс-конференции американский лидер заявил, что эта встреча станет "пробной" – он будет пытаться понять, возможно ли достичь соглашения с Путиным. Трамп также сказал, что постарается вернуть Украине часть территории, оккупированной Россией.

