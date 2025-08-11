Эксперты назвали пять Android-смартфонов, которые стоит взять вместо iPhone

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор устройств для разных задач и бюджетов.

Из года в год айфоны возглавляют рейтинги самых продаваемых смартфонов в мире. Но не все могут позволить приобрести данные устройства из-за высокого ценника: даже самый "бюджетный" iPhone 16е стартует от 700 евро, а модели основной линейки – от 900 евро.

Если вам по этим или другим причинам не нравится iPhone, обозреватели IGN собрали лучших 5 альтернатив на ОС Android, которые по характеристикам не уступают топовым смартфонам Apple. И зачастую еще и стоят дешевле.

OnePlus 13 – лучшая альтернатива iPhone для большинства. Флагман из Китая заметно опережает iPhone 16 Pro Max в игровых бенчмарках, по скорости зарядки и яркости дисплея. OnePlus 13 также предлагает систему камер, которая не уступает Apple, при этом стоит телефон на 300 долларов дешевле.

Google Pixel 9 Pro – лучшие камеры. У большинства телефонов есть одна камера, которую можно назвать "звездой шоу", а остальные дополняют ее. Однако у этого Андроида три мощных сенсора на 50+48+48 мегапикселей, которые вкупе с лучшими алгоритмами постобработки изображений выдают сочные фото и видео даже при слабом освещении.

OnePlus 12R – лучшая бюджетная альтернатива iPhone. У девайса при себе мощный чип Snapdragon 8 Gen 2, топовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, минимум 8 ГБ ОЗУ, трио камер 50+8+2 Мп и аккумулятор 5500 мАч, который заряжается за 30 минут. Беспроводной зарядки нет, а получать обновление он будет всего три года, но и стоит устройство 500 долларов.

Samsung Galaxy Z Fold 7 – лучшая альтернатива-раскладушка. По словам обзорщиков, это удивительно мощный и универсальный девайс, с которым вы, вероятно, навсегда забудете про айфон. Такой форм-фактор позволяет владеть смартфоном и фактически планшетом одновременно.

RedMagic 10 Pro – для игр. Лучший игровой телефон на данный момент – это не iPhone 16 Pro Max и не супердорогой Android. На фоне конкурентов RedMagic выделяется четким 144-герцовым AMOLED-экраном без вырезов, активным охлаждением с использованием жидкого металла и батареей на 7050 мАч, которая максимально увеличивает продолжительность игровых сессий.

Сразу несколько проверенных источников раскрыли дату анонсу флагманской линейки iPhone 17. Презентация состоится 9 сентября. Вместе с ними покажут часы Apple Watch Series 10 и, возможно, наушники AirPods Pro 3.

Также в сентябре Xiaomi представит свою флагманскую линейку Xiaomi 16. Известно, что они будут первыми Андроидами на базе Snapdragon 8 Elite 2. Также появится новая модель Xiaomi 16 Pro Max, которая будет отличаться батареей 7500 мАч и топовыми камерами.

