Она думает, что их сотрудничество будет легким и интересным.

Украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, что именно она предложила продюсерам проекта "Хто зверху?" пригласить на роль соведущего певца Владимира Дантеса.

Как сообщают в команде "Хто зверху?", съемки нового сезона начнутся уже в ближайшее время. По словам Никитюк, она ждет смены "вайба" шоу, поскольку ее новый партнер по сцене может быть эпатажным. В частности, он органично будет выглядеть в конкурсах с переодеваниями:

"Я представляла, каким может быть Вова на площадке "Хто зверху?". Вижу его в полурасстегнутой рубашке, брюках-клеш, с гитарой и этими его кудрями. Почему-то именно так".

Звезда призналась, что у нее непростой характер, однако это не станет препятствием для создания хорошего дуэта. Никитюк и Дантес уже работали вместе на корпоративах и концертах. По словам ведущей, певец быстро реагирует на ее действия и шутки, а также может отстаивать свою позицию и апеллировать в ответ.

Видео дня

"Вова - это человек, который выстоял в шоу-бизнесе несмотря на все изменения в личной жизни и трансформации в карьере. И при этом он остался не только классным человеком, но и мощным артистом! Дантес не просто развивает свою карьеру певца, а еще и замечательный отец и муж. Уважаю его за то, как он ведет себя в социальной жизни, как выражает позицию и поддерживает ВСУ. Мне нравится, что он много работает", - отметила она.

Изменения в шоу "Кто сверху"

Шоу "Хто зверху?" - это украинская адаптация формата Battle of the Sexes, которое выходит на Новом канале.

В нем мужская и женская команды соревнуются в конкурсах на знания, логику и интуицию, чтобы определить, кто же круче - как в юмористической, так и в игровой форме.

В 2025-м году Богдан Шелудяк ("Буше"), который два года был капитаном мужской команды, решил покинуть шоу. Причиной этого поступка он назвал необходимость сосредоточиться на своей основной деятельности.

Вас также могут заинтересовать новости: