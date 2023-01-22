Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал Российскую Федерацию за угрозы применить ядерное оружие. Дипломат указал, что это чрезвычайно опасно, морально неприемлемо, а также является нарушением международного права.
"Угрозы ядерным оружием чрезвычайно опасны. Они не только абсолютно морально неприемлемы, они также снижают порог торможения для других и явно нарушают международное право. Нет альтернативы ядерному разоружению, потому что пока существует это ужасное оружие, оно представляет угрозу для всех нас. Мы должны уничтожить его, прежде чем оно уничтожит нас", - заявил глава внешнеполитического ведомства Австрии.
При этом он отметил, что риски ядерного конфликта или аварии остаются значительными из-за угроз Москвы, а также усиливается ядерная риторика на Корейском полуострове и растет напряженность в Южно-Китайском море и Южной Азии. По словам Шалленберга, есть признак новой гонки ядерных вооружений, но с большим количеством игроков, чем во время холодной войны, что намного опаснее.
"Опасность ядерной эскалации - умышленной или случайной - выше, чем была в течение длительного времени. Пора раз и навсегда развеять опасный миф о том, что ядерное оружие создает безопасность, даже если оно предназначено для сдерживания. Оно представляет риск для всех нас и не знает границ", - подчеркнул дипломат.
Ядерные угрозы Путина - что известно
В Кремле уже неоднократно угрожали применить ядерное оружие против Украины и стран Запада. Российские пропагандисты предлагали превратить украинские города в радиоактивный пепел.
Новые ядерные угрозы посыпались из Москвы после встречи "Рамштайн-8", в рамках которой союзники Киева приняли решение о новом пакете военной помощи. Накануне переговоров генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что новые поставки оружия помощи позволят Украине пойти в наступление.
22 января глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удары по России западным вооружением "приведут к ответным мерам более мощного оружия".