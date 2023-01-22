Александер Шалленберг отметил, что риски ядерной эскалации сейчас выше, чем ранее.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал Российскую Федерацию за угрозы применить ядерное оружие. Дипломат указал, что это чрезвычайно опасно, морально неприемлемо, а также является нарушением международного права.

"Угрозы ядерным оружием чрезвычайно опасны. Они не только абсолютно морально неприемлемы, они также снижают порог торможения для других и явно нарушают международное право. Нет альтернативы ядерному разоружению, потому что пока существует это ужасное оружие, оно представляет угрозу для всех нас. Мы должны уничтожить его, прежде чем оно уничтожит нас", - заявил глава внешнеполитического ведомства Австрии.

При этом он отметил, что риски ядерного конфликта или аварии остаются значительными из-за угроз Москвы, а также усиливается ядерная риторика на Корейском полуострове и растет напряженность в Южно-Китайском море и Южной Азии. По словам Шалленберга, есть признак новой гонки ядерных вооружений, но с большим количеством игроков, чем во время холодной войны, что намного опаснее.

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"Опасность ядерной эскалации - умышленной или случайной - выше, чем была в течение длительного времени. Пора раз и навсегда развеять опасный миф о том, что ядерное оружие создает безопасность, даже если оно предназначено для сдерживания. Оно представляет риск для всех нас и не знает границ", - подчеркнул дипломат.

Ядерные угрозы Путина - что известно

В Кремле уже неоднократно угрожали применить ядерное оружие против Украины и стран Запада. Российские пропагандисты предлагали превратить украинские города в радиоактивный пепел.

Новые ядерные угрозы посыпались из Москвы после встречи "Рамштайн-8", в рамках которой союзники Киева приняли решение о новом пакете военной помощи. Накануне переговоров генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что новые поставки оружия помощи позволят Украине пойти в наступление.

22 января глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удары по России западным вооружением "приведут к ответным мерам более мощного оружия".

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