Также ранее Будапешт ветировал пакет помощи на сумму 18 млрд долларов.

Венгрия выступила против запланированного нового пакета антироссийских санкций и удвоение фонда ЕС для военной помощи Украине и другим странам.

Как пишет Financial Times это произошло во встрече послов стран ЕС вчера, 7 декабря.

Ранее Будапешт наложил вето на финпомощь Украине в размере 18 миллиардов евро.

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"Они ведут себя сложно везде, где только можно. Это становится достаточно предсказуемым", - прокомментировал чиновник ЕС.

Позиция Венгрии в ЕС

Венгрия блокирует все решения Евросоюза (где требуется одностайная поддержка всех членов блока) из-за позиции Брюсселя не передавать средства самому Будапешту - в связи с коррупцией в правительстве Орбана.

С начала полномасштабного вторжения правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном делало неоднократные выпады в сторону Украины, играя в интересах Москвы.

Будапешт противится усилению европейских санкций против России, военной помощи Украине и транзиту вооружения для ВСУ через свою территорию.

Венгерские официальные лица также попадали в международные скандалы, публично демонстрируя территориальные претензии к своим соседям, в частности – к Украине.

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