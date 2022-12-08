Венгрия выступила против запланированного нового пакета антироссийских санкций и удвоение фонда ЕС для военной помощи Украине и другим странам.
Как пишет Financial Times это произошло во встрече послов стран ЕС вчера, 7 декабря.
Ранее Будапешт наложил вето на финпомощь Украине в размере 18 миллиардов евро.
"Они ведут себя сложно везде, где только можно. Это становится достаточно предсказуемым", - прокомментировал чиновник ЕС.
Позиция Венгрии в ЕС
Венгрия блокирует все решения Евросоюза (где требуется одностайная поддержка всех членов блока) из-за позиции Брюсселя не передавать средства самому Будапешту - в связи с коррупцией в правительстве Орбана.
С начала полномасштабного вторжения правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном делало неоднократные выпады в сторону Украины, играя в интересах Москвы.
Будапешт противится усилению европейских санкций против России, военной помощи Украине и транзиту вооружения для ВСУ через свою территорию.
Венгерские официальные лица также попадали в международные скандалы, публично демонстрируя территориальные претензии к своим соседям, в частности – к Украине.