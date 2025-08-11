Она рада, что он больше не страдает.

Актеры культового ситкома "Друзья" начали оплакивать своего коллегу Мэттью Перри задолго до его смерти, поскольку он очень тяжело боролся со своей зависимостью.

Об этом в интервью Vanity Fair рассказала Дженнифер Энистон. По ее словам, друзья не оставляли попыток помочь Перри в борьбе с его зависимостью. Откровенно актер рассказывал об этом пути в своих мемуарах "Друзья, любовницы и большая неприятность":

"Мы делали все, что могли, когда могли. Но нам казалось, что мы уже давно оплакиваем Мэттью, потому что его борьба с этой болезнью была для него очень тяжелой. Как бы это ни было трудно для нас всех и для поклонников, часть меня считает, что так лучше. Я рада, что он избавился от той боли".

Энистон всегда понимала, что "Друзья" стали уникальным сочетанием кастинга и удивительного стечения обстоятельств, однако настоящее личное влияние сериала она осознала только во время воссоединения актеров в 2021 году. Тогда международные фанаты делились историями о том, как благодаря сериалу они выучили английский или смогли пережить сложные жизненные периоды.

"То, что помогло мне стать лучше, - это осознание, что я могу дать миру и поддержать других. Если бы "Друзья" были единственной работой в моем резюме, я была бы невероятно счастлива и благодарна", - добавила она.

Смерть Мэттью Перри

Напомним, в октябре 2023 года Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в хитовом сериале "Друзья", трагически умер в своей ванной в Лос-Анджелесе.

Согласно выводам судебно-медицинской службы, причиной смерти 54-летнего актера стали острые последствия употребления кетамина, к которым добавились другие факторы, в частности кардиологические.

Разработчики сериала и его коллеги выразили глубокое уважение, скорбь и благодарность за его талант и доброту. Также его смерть глубоко шокировала фанатов культового ситкома.

