Актеры культового ситкома "Друзья" начали оплакивать своего коллегу Мэттью Перри задолго до его смерти, поскольку он очень тяжело боролся со своей зависимостью.
Об этом в интервью Vanity Fair рассказала Дженнифер Энистон. По ее словам, друзья не оставляли попыток помочь Перри в борьбе с его зависимостью. Откровенно актер рассказывал об этом пути в своих мемуарах "Друзья, любовницы и большая неприятность":
"Мы делали все, что могли, когда могли. Но нам казалось, что мы уже давно оплакиваем Мэттью, потому что его борьба с этой болезнью была для него очень тяжелой. Как бы это ни было трудно для нас всех и для поклонников, часть меня считает, что так лучше. Я рада, что он избавился от той боли".
Энистон всегда понимала, что "Друзья" стали уникальным сочетанием кастинга и удивительного стечения обстоятельств, однако настоящее личное влияние сериала она осознала только во время воссоединения актеров в 2021 году. Тогда международные фанаты делились историями о том, как благодаря сериалу они выучили английский или смогли пережить сложные жизненные периоды.
"То, что помогло мне стать лучше, - это осознание, что я могу дать миру и поддержать других. Если бы "Друзья" были единственной работой в моем резюме, я была бы невероятно счастлива и благодарна", - добавила она.
Смерть Мэттью Перри
Напомним, в октябре 2023 года Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в хитовом сериале "Друзья", трагически умер в своей ванной в Лос-Анджелесе.
Согласно выводам судебно-медицинской службы, причиной смерти 54-летнего актера стали острые последствия употребления кетамина, к которым добавились другие факторы, в частности кардиологические.
Разработчики сериала и его коллеги выразили глубокое уважение, скорбь и благодарность за его талант и доброту. Также его смерть глубоко шокировала фанатов культового ситкома.