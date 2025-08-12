Российские оккупанты запустили дроны и ракеты по территории Украины.

Российские оккупанты снова запустили по территории Украины БпЛА, а также ракеты, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале.

В 03:38 в регионах, где сообщали об угрозе баллистики, начали давать отбои воздушной тревоги.

В 03:01 добавилась угроза для нескольких областей, в частности, в Киеве включили сигнал воздушной тревоги.

Видео дня

В Воздушных силах сообщили, что существует угроза для города Нежин и призвали жителей обезопасить себя. Далее вражеская цель двигалась в направлении н.п Десна.

Впоследствии, примерно в 02:57 появилось сообщение, что зафиксированы скоростные цели на Сумщине в направлении Черниговщины, а также на востоке Черниговщины в западном направлении.

По состоянию на 0:12 вторника,12 августа, вражеские дроны, как сообщало ведомство, фиксировались в следующих регионах:

"БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс - юго-восточный/юго-западный. БпЛА на границе Донецкой и Харьковской областей, курс - юго-восточный. БпЛА в центральной части Харьковщины, курс - северный/северо-восточный".

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в сводке Генштаба сообщается, что украинским военным удалось освободить на Сумщине два населенных пункта от российских оккупантов - Степное и Новоконстантиновка. Ведомство отметило, что воины 225-го отдельного штурмового полка вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины.

Также мы писали, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что в Украине зафиксирован новый тип ударного дрона типа "Шахед", под крыльями которого российские оккупанты установили две противотанковые мины ПТМ-3. Коваленко отметил, что это повысило уровень угрозы, которую несут вражеские дроны-камикадзе.

Вас также могут заинтересовать новости: