В сети обратили внимание на то, что эта история не вызвала широкого резонанса.

После обвинения известного украинского актера Константина Темляка в насилии, тема абьюза в отношениях приобрела больший резонанс в сети. На этом фоне журналистка Лена Чиченина вспомнила интервью режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева ведущему Славе Демину, в котором он признался, что дважды поднимал руку на женщину.

Она обратила внимание на то, что история Сеитаблаева не получила такого резонанса, как в случае с Темляком.

"В комментах спросили, почему резонансным не стал отрывок из этого интервью почти годичной давности, в котором Ахтем Сеитаблаев говорит, что бил своих женщин. Я, честно говоря, о нем даже не слышала. Глянула новости - они были, но там рукоприкладство преимущественно подавалось как одна из тем разговора и ничего такого в этом не было. Бил то и бил. Точно так же было, когда Евгений Паперный в эфире сказал, что избивал Ольгу Сумскую - ничего необычного", - написала журналистка в Facebook.

При этом она назвала возможную причину, по которой резонанса не было:

"Актер не оправдывался, а просто констатировал. Мне кажется, что это наиболее правильная коммуникация в таких случаях. Сказал сам, а не после заявлений женщин".

На это сообщение отреагировал и сам Ахтем Сеитаблаев:

"Лена Чиченина, прокомментирую один раз. После неоднократных угроз в свою сторону, в конце записанных и переданных в полицию, после разговора с отцом неуравновешенной дамы, который просил прощения за поведение дочери, оттолкнул от себя. Не бил, не ранил", - написал он.

Напомним, что "Мисс Украина - Вселенная" Анна Неплях эмоционально высказалась о скандале вокруг актера Темляка и рассказала, как сама стала жертвой насилия.

