Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука показала обручальное кольцо, которое ей недавно подарил муж, предложив обвенчаться.
В своем Instagram-аккаунте блогер Екатерина Остапчук рассказала, что они женаты уже давно, однако официального предложения от него не было. "Мы просто сидели на диване и Вова сказал: "А давай завтра распишемся?". И расписались", - вспоминает она.
Несмотря на бракосочетание, девушка все же хотела получить от любимого кольцо и "правильное" предложение. "Поэтому недавно я получила предложение обвенчаться. Еще думаю..." - пошутила Остапчук.
Она также поделились фотографиями элегантного обручального кольца от ювелирного бренда Tiffany&Co на своей руке.
Свадьба Остапчука
Как известно, первой женой ведущего была Елена Войченко, с которой он прожил 12 лет и имеет двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана. Пара развелась в 2020 году, после чего между ними возникли публичные конфликты.
В октябре 2020 года Остапчук женился во второй раз - на нотариусе Кристине Горняк, но уже через несколько лет известно об их разводе.
В прошлом году Остапчук расписался с новой женой Екатериной, пара воспитывает маленького сына. Недавно Екатерина рассказала, что в следующем году они хотели бы отпраздновать свадьбу.