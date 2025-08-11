Пикапы и квадроциклы можно будет закупать за средства бригад.

Поручено увеличить финансирование для боевых подразделений, должно быть 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, который участвует в боевых действиях.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений, и так, чтобы это было справедливо - чтобы бригады получили действительно больше возможностей. Обновленные правила: 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, который участвует в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен", - написал он.

Видео дня

Также сообщил, что есть четкое решение относительно пикапов, квадроциклов и другой такой техники - их теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам.

"Это будет работать так же, как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, что уже были в употреблении. Это именно то, что говорили в каждой бригаде. На неделе чиновники формализуют решение в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, должно быть упрощено и цифровизировано списание имущества, а также будут сокращены сроки этой процедуры.

Зеленский также сообщил, что будет изменена процедура награждения. "К сожалению, часто такое бывает, что время между представлением на награду и ее реальным вручением воину - это несколько месяцев, полгода и даже больше", - отметил он.

При этом президент добавил, что поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде. По его словам, Министерство обороны наработало предложения уже в ближайшее время будут реализованы изменения.

Финансирование ВСУ: последние новости

Как сообщал УНИАН, 31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон (№ 13573) об увеличении бюджета этого года на 412 млрд грн на военные нужды, который Верховная Рада сегодня приняла в целом.

За принятие закона о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны проголосовали 332 народных депутата.

Законопроектом предлагается увеличить расходы государственного бюджета на национальную безопасность и оборону на сумму 412,4 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости: