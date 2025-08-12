Весь процес тривав понад три години.

В Киеве рыбак смог достать из Днепра огромного толстолоба. Своим уловом он похвастался в телеграм-канале "Рыбалка Киев | Киевская обл.".

Речь о толстолобе весом 20 килограммов. Выловить этого "монстра" удалось около 23:00 29 июля 2025 года, поделился рыбак.

На то, чтобы достать рыбу ушло более трех часов.

"3,5 часа борьбы на 0.4 шнурок и этот монстр у нас в руках", – говорится в сообщении.

Ловили огромную рыбу на спиннинг. В качестве наживки использовали джиг.

Рыбалка в Украине

На Закарпатье мужчина выловил огромную "золотую рыбку". Речь о карпе кои весом 9,5 килограммов.

Ранее другой рыбак поделился, где можно половить рыбу на Киевщине. Он посоветовал ехать на реку Рось в Ракитном. Там он сумел наловить 7 кг рыбы за два часа.

