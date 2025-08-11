Среди стран ЕС больше всего украинцев со статусом временной защиты получила Германия.

Около 4,31 миллиона человек, которые выехали из Украины в результате полномасштабного вторжения России, имеют статус временной защиты в странах Европейского Союза. Об этом сообщает Евростат.

Отмечается, что среди стран ЕС больше всего украинцев со статусом временной защиты приняли Германия - 1 196 645 человек (27,8% от общего количества), Польша - 992 505 (23%) и Чехия - 378 420 (8,8%).

По состоянию на конец июня общее количество лиц из Украины, находящихся под временной защитой в ЕС, выросло на 32 940 человек (+0,8%) по сравнению с концом мая текущего года.

Видео дня

Количество лиц, которые находились под временной защитой, увеличилось во всех странах ЕС. В то же время три наибольших прироста наблюдались в Польше - 5 660 (+0,6%), Чехии - 4 745 (+1,3%) и Германии - 3 805 (+0,3%).

Самое высокое соотношение лиц, находящихся под временной защитой, на тысячу человек наблюдалось в Чехии (34,7), Польше (27,2) и Эстонии (25,1), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,6 на тысячу человек.

По состоянию на конец июня, граждане Украины составляли более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС.

Взрослые женщины составляли 44,7% лиц, получивших временную защиту в ЕС. Несовершеннолетние составляли почти треть (31,2%), а взрослые мужчины - почти четверть (24,1%) от общего количества.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

10 августа стало известно, что Финляндия планирует отменить выплаты по программам интеграции беженцев и искателей убежища. Сильнее всего такое сокращение пособий ударит по украинцам.

Ранее сообщалось, что в Германии также планируют сократить выплаты для новоприбывших беженцев из Украины. Этот шаг может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого беженца.

Сейчас украинцы, которые прибывают в Германию, убегая от войны, пользуются преимуществами Директивы Европейского Союза о временной защите. Она позволяет им претендовать на социальные выплаты без прохождения процедуры предоставления убежища.

Собирается сократить объемы поддержки украинских беженцев и правительство Венгрии. Соответствующее заявление 6 августа сделал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Вас также могут заинтересовать новости: