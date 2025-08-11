Россия планирует расширять военно-техническое сотрудничество с Индией: в ГУР рассказали детали

Хотят сотрудничать в оборонке и проводить совместные военные учения.

Стало известно, что Россия и Индия предусматривают расширение военно-технического сотрудничества и разрабатывают план мероприятий на 2025-2026 годы. Об этом УНИАН сообщили источники в украинской разведке.

В частности, с 15 по 18 сентября в Санкт-Петербурге планируется проведение четвертого заседания рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

"В течение четырех дней индийская и российские делегации собираются разработать и согласовать планы мероприятий двустороннего взаимодействия в военной сфере между Россией и Индией в 2025-2026 годах. В частности, на встрече планируют обсудить вопросы оборонного сотрудничества, военной подготовки и проведения совместных военных учений", - отмечает источник.

По данным разведки, переговоры состоятся на базе Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге.

"Несмотря на режим полной секретности запланированного мероприятия, украинская разведка владеет подробной программой заседания российско-индийской комиссии, одним из пунктов которой является "посещение индийской делегацией крейсера "Аврора", - отмечает источник.

При этом напомнили, что по состоянию на сегодня Россия и Индия совместно производят крылатые сверхзвуковые ракеты PJ-10 BrahMos. Также действует еще один совместный проект - компания Indo-Russian Rifles Private Limited в 2019 году начала производство в Индии автоматов АК-203 для полного перевооружения индийской армии.

Как США ввели пошлины для Индии из-за сотрудничества с РФ

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп повысил тарифы на индийский экспорт до 50%. Трамп подписал указ, вводящий дополнительные 25% пошлины на некоторые индийские товары из-за продолжения Нью-Дели закупок российской нефти, несмотря на западные санкции. В итоге общие пошлины для некоторых индийских экспортных позиций выросли до 50%.

В ответ Индия приостановила планы по закупке нового американского оружия и самолетов.

Reuters сообщал, что это первый конкретный признак недовольства Индии после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на экспорт. Индия намеревалась отправить министра обороны Раджнатха Сингха в США в ближайшее время для объявления о некоторых закупках, но эту поездку отменили. Речь шла о том, что Сингх планировал объявить о покупке 6 разведывательных самолетов Boeing P8I и вспомогательных систем для ВМС Индии во время теперь уже отмененной поездки. Переговоры о закупке самолетов в рамках предлагаемой сделки на сумму $3,6 млрд находились на финальной стадии.

