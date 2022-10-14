По словам Орбана, существует "лагерь мира", к которому относится и Венгрия, и где решение нынешнего кризиса можно увидеть через мирные переговоры.

Санкции Европейского союза против России провалились и поэтому нужно начинать мирные переговоры между РФ и Украиной.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth Rádió, а текст его заявления опубликован на сайте правительства.

По словам Орбана, существует "лагерь мира", к которому относится и Венгрия, и где решение нынешнего кризиса можно увидеть через мирные переговоры.

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"Святейший Отец выступает за мир. Киссинджер выступает за мир. Мы были в Германии, там есть почтенный философ по имени Габермас, левый, не из нашего политического сообщества. Но он говорит то же самое, что и мы. Там есть американцы, республиканцы, бизнесмены мирового масштаба. Я чувствую, что голос за прекращение огня, а потом за мирное соглашение после прекращения огня становится сильнее", - сказал он.

Орбан также заявил, что санкции против России плохо разработаны, а энергетические ограничения - это сомнительный механизм, потому что в мировой истории санкции обычно вводят те, кто имеет доминирующее положение.

"Сейчас в энергетическом секторе сомнительно, что мы имеем доминирующую позицию, потому что мы являемся покупателями, а россияне являются поставщиками", - сказал венгерский премьер.

Пророссийская политика Венгрии

Действующее венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном уже давно известно своей пророссийской позицией. В частности, оно неоднократно ставило преграды для введения новых санкций против России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

А в сентябре Орбан призвал ЕС вообще отменить все санкции против РФ до конца этого года. Он считает, что якобы именно санкции, а не агрессивные действия Кремля, являются причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции в Европе.

В конце сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему, что не поддерживает новых санкций Евросоюза против РФ. Правда, Будапешт, несмотря на предыдущие заявления, решил все же не блокировать продление санкций Евросоюза против России.

Ранее в июне Венгрия заставила отложить принятие пакета санкций ЕС, направленных против российской нефти, и согласовала его лишь после того, как получила исключения, которые по-прежнему позволяли Будапешту получать доступ к трубопроводной нефти из РФ. Кроме этого, Венгрия хочет от ЕС гарантий, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции.

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