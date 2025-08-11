В среду, 13 августа, ряд лидеров европейских стран, в том числе, и президент Украины Владимир Зеленский проведут виртуальную встречу.

В среду, 13 августа, президент США Дональд Трамп проведет экстренную виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, пишет Politico.

По данным издания, эту встречу предложил провести канцлер Германии Фридрих Мерц накануне встречи главы Белого дома Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на пятницу, 15 августа.

Представитель правительства Германии рассказал изданию, что на этой встрече будет обсуждаться вопрос давления на Россию, вероятный обмен территориями, которые оккупировала Россия, а также гарантии безопасности для Киева.

Видео дня

Отмечается, что Мерц вместе с другими европейскими лидерами требуют, чтобы Путин сначала согласился на прекращение огня до того, как между Украиной и Россией могут состояться любые мирные переговоры или обмен территориями.

Также европейские политики настаивают, что любой потенциальный обмен территориями должен быть сбалансированным и согласованным с Киевом. Кроме этого, Украина должна получить твердые гарантии безопасности для защиты от дальнейшей агрессии.

Трое дипломатов рассказали изданию, что команда канцлера Германии в последние дни занималась проведением активных переговоров с лидерами других стран Европы по организации виртуальной встречи.

Отмечается, что в воскресенье вечером, 10 августа, канцлер Германии провел телефонный разговор с президентом США и неоднократно призывал усилить давление на Путина. В частности, Мерц считает, что следует ввести жесткие санкции против банковского сектора России и вторичные санкции против торговых партнеров Москвы.

"Мы не можем принять, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались над головами европейцев, над головами украинцев. Путин действует только под давлением", - заявил Мерц немецкому общественному телеканалу.

Согласно информации издания, виртуальные встречи начнутся в 14:00 по немецкому времени в среду, 13 августа. Сначала будет разговор, который примерно продлится один час с участием лидеров Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, а также президентов Европейской комиссии и Европейского совета, президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте.

После этого разговора на 15:00 по немецкому времени запланирован разговор, который также продлится час между европейскими лидерами и Зеленским, Трампом и его вице-президентом Дж.

Впоследствии на 16:30 соберется так называемая "Коалиция желающих", то есть, те страны, которые согласились предоставлять Украине военную помощь - Германия, Великобритания и Франция.

Встреча Трампа и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что бывший офицер армии Великобритании Хамиш Стивен де Бреттон-Гордон считает, что кремлевского диктатора Владимира Путина следует арестовать, как только он приземлится на Аляске. Бреттон-Гордон добавил, что Путина не стоит чествовать как некоего триумфатора. Он напомнил, что Международный уголовный суд обвинил президента России в похищении украинских детей и выдал ордер на его арест.

Также мы писали, что дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога Меган Моббс раскритиковала Трампа за последние заявления о завершении войны в Украине. Она считает, что глава Белого дома стоит на распутье Черчилля и Чемберлена и отметила, что нельзя обменивать суверенитет другой страны на иллюзию стабильности.

Вас также могут заинтересовать новости: