Один из этих кораблей напоминает плавучий остров.

За всю историю существования военного флота было построено большое количество различных кораблей. Некоторые из них были довольно странными.

В SlashGear рассказали о пяти самых странных военных кораблях, которые когда-либо были созданы. Трудно поверить, что их действительно разрабатывали.

USS Tucumcari (PGH-2)

Американский патрульный артиллерийский катер USS Tucumcari (PGH-2) был спущен на воду в 1967 году. ВМС США использовали его во время войны во Вьетнаме, а также в разгар Холодной войны.

Видео дня

Одной из главных особенностей USS Tucumcari (PGH-2) были "крылья", установленные под корпусом судна. При достижении определенной скорости они поднимали катер над водой, что позволяло снизить сопротивление воздуха.

USS Tucumcari (PGH-2) был оснащен водометным движителем и газотурбинным двигателем LM1500, которые перекачивали 120 тонн морской воды в минуту.

Катер выполнил несколько миссий во Вьетнаме, после чего был переправлен в Европу для участия в военно-морских учениях, а затем - в Карибский бассейн, где сел на мель в Пуэрто-Рико и был поврежден без возможности ремонта во время спасательных работ.

Плавучая батарея "Новгород"

Плавучую батарею "Новгород" многие считают одним из самых необычных кораблей в истории. Он выделяется своей круглой формой и внешне больше напоминает плавучий остров, чем корабль.

"Новгород" был построен в 1871-1874 годах. Он был создан для обороны побережья и устьев рек, прежде всего на Черном море, у Одессы и Николаева.

Благодаря круглой форме на "Новгороде" можно было разместить тяжелую артиллерию при минимальной осадке. Плавучая батарея оснащалась двумя 280-мм пушками.

USS Independence

Американский авианосец USS Independence выделяется трехкорпусной конструкцией, которая придает им уникальный внешний вид. Снаружи он похож на большой катамаран с узким заостренным корпусом посередине, разрезающим воду как острый меч.

Уникальная конструкция позволяет военному кораблю быть невероятно быстрым и маневренным. USS Independence способен развивать скорость более 44 узлов (81 км/ч).

Интересно то, что USS Independence имеет модульную полезную нагрузку, которую можно настраивать под задачи конкретного судна. Авианосец может быть оснащен 57-мм орудиями, а также ракетами RIM-116 и SEARAM. Также можно использовать судно для наблюдения с помощью набора современных датчиков.

С 2002 года было построено более 15 кораблей этого класса. Они по-прежнему имеют жизненно важное значение для военно-морских операций ВМС США.

Habakkuk

Habakkuk является британским проектом по созданию крупнейшего авианосца из пайкерита (замороженной смеси воды и древесных опилок). Его планировали построить во время Второй мировой войны.

В Британии хотели, чтобы Habakkuk был способен вместить и развернуть до 300 самолетов. Кроме того, использование пайкерита для производства корпуса позволило бы использовать большее количество стали для других целей.

Строительство Habakkuk планировали провести вокруг естественного айсберга недалеко от Канады в Северной Атлантике. Планировалось, что длина авианосца составит почти 610 метров, а ширина - 61 метр. Вес Habakkuk составил бы почти 2 миллиона тонн, а максимальная скорость - около 7 узлов (13 км/ч).

В итоге проект был отменен из-за слишком высокой стоимости и потому, что развитие технологий сделало более практичным строительство традиционных авианосцев. Была построена только масштабная модель.

IRIS Shahid Mahdavi

В 2023 году Иран ввел в эксплуатацию необычный вертолетоносец IRIS Shahid Mahdavi. Он представляет собой переоборудованное контейнерное судно.

Одно из главных отличий авианосца от вертолетоносца заключается в том, что ему не требуется большая длина, поскольку вертолеты могут взлетать и совершать посадку вертикально. Также IRIS Shahid Mahdavi способен маскироваться под гражданские суда, прежде чем наносить внезапные удары по врагам.

Самые старые военные корабли на службе в 2025 году

Ранее УНИАН рассказал, какие самые старые военные корабли все еще находятся на службе в 2025 году. Некоторые из них фактически являются музейными экспонатами.

На сегодня самым старым военным кораблем в мире является трехмачтовый линейный корабль первого ранга HMS Victory. Он был спущен на воду в 1765 году и до сих пор формально остается на балансе Королевского флота Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: