Мерц подтвердил, что европейские лидеры проведут разговор с Трампом до встречи на Аляске

Разговор с Дональдом Трампом будет касаться ситуации в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц действительно проведет виртуальные переговоры с президентом США Дональдом Трампом накануне его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. В разговоре примут участие многие европейские лидеры и президент Украины. Мерц подтвердил это в сообщении в социальной сети X, что переговоры запланированы на среду, 13 августа.

"Приглашаю вас на виртуальные переговоры в среду по ситуации в Украине и запланированной встречи президента Трампа с Путиным", - написал Мерц.

По его словам, обсуждения будут сосредоточены на вариантах давления на Россию, возможных мирных переговорах, территориальных претензиях и безопасности.

Канцлер Германии подчеркнул, что "с этой целью пройдет обмен мнениями" с Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также главами государств и правительств Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой.

Напомним, что ранее Мерц заявил, что Владимир Зеленский должен быть привлечен к переговорам на Аляске, которые планируются на 15 августа. Он обусловил необходимость присутствия Зеленского тем, что территориальные вопросы Украины и Европы недопустимо обсуждать без его присутствия.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США будут консультироваться с европейскими партнерами. При этом Туск сказал, что Трамп способен на непредсказуемые шаги, поэтому он имеет "много страха и много надежды". В то же время Туск отметил, что вопрос территориальной целостности Украины - вопрос безопасности для всей Европы.

