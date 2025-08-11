На выходных актер приехал к родителям в родной город.

Пока продолжаются съемки нового сезона реалити-шоу "Холостяк", его главный герой Тарас Цымбалюк удивляет поклонников свежими фото. В своем блоге в Instagram актер показал, как в перерывах между съемками проводит время с семьей и даже возится на огороде.

В свои выходные звезда сериалов "Поймать Кайдаша", "Любовь и пламя", "Крепостная" и "Связь" приехал в Черкасскую область в свой родной город Корсунь-Шевченковский, где встретился со своими ближайшими родственниками: с родителями, сестрой и племянником. Тарас показал в соцсетях, как проводит время дома.

Больше всего подписчиков поразило фото Цымбалюка и его мамы на огороде. Актер показался с лопатой в руках и полным ведром картофеля.

"Холостяк" - это, конечно, хорошо... но картошка сама себя не выкопает", - иронично подписал фотографию Тарас.

В комментариях звезду засыпали комплиментами. Не прошли мимо и его коллеги. Партнерша Цымбалюка по фильму "Когда ты выйдешь замуж?" Наталка Денисенко отметила чувство стиля мамы актера. "Атмосфера - ТОП! Татьяна Васильевна - модница", - написала она. А вот неизменный ведущий "Холостяка" задал Тарасу риторический вопрос: "Ну разве можно быть настолько идеальным?".

Напомним, что Тарас Цымбалюк стал главным героем 14 сезона шоу "Холостяк", съемки которого уже начались. Премьера выпусков традиционно состоится осенью. Недавно на новость об участии Тараса в реалити отреагировал его коллега, актер Григорий Бакланов, пожелав терпения после завершения съемок.

