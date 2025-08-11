Россияне обходят качественно построенные украинские позиции, отмечают аналитики.

Российские оккупанты продвинулись в районе Кучеревого Яра, Золотого Колодца и Майского. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Они отметили, что благодаря постоянному давлению россиянам удалось продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец. Сейчас враг проводит накопление для дальнейшего развития успеха.

"На отрезке своего пути московиты пробуют устанавливать свои позиции, закрепляться на местности. Также из Кучеревого Яра по посадкам [российские оккупанты] пролезли в населенный пункт Веселое и проводят накопление и там", – отметили в DeepState.

Видео дня

Там добавили, что россияне не планируют останавливаться на этом и пытаются развить успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки.

"К сожалению, враг прощупал слабые места для дальнейшего движения, которыми и будет пользоваться, чтобы осуществить подобные попытки. Обстановка складывается довольно хаотично, ведь враг, найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения, в то время, как некоторые лица в командовании определенной бригады или не понимают всю глубину проблемы, или подают ситуацию как "контролируемую", в которой "всех убили, всех остановили". Однако с этим не согласны сами военные, которые держат там оборону и пытаются понять, что происходит", – добавили аналитики.

Они также отметили, что в районе Золотого Колодца, Шахового и других населенных пунктах этого района построена качественная линия инженерно-фортификационных сооружений Украины. Однако россияне их обходят и в дальнейшем "займут для своей обороны".

По данным аналитиков, оккупантам удалось продвинуться благодаря огневому контролю дронами. Также эксперты отмечают, что у россиян есть заранее определенные конечные точки, которых они планируют достичь.

"После окончательного закрепления и накопления, будут обязательные попытки двигаться в глубину территории, а также будут подтягиваться экипажи дронов, которые усложнят перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для Сил Обороны. С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем наткнуться на момент, что Доброполье падет быстрее чем Покровск", – отметили аналитики.

Ситуация в районе Покровска: важные новости

Ранее аналитики DeepState рассказали, как россиянам удалось завести свои ДРГ в Покровск. Отмечается, что враг отправил в город около 150 военных, из которых дошла лишь примерно пятая часть.

В общем, чтобы добраться до Покровска, оккупантам пришлось идти 14 суток. Таким образом за сутки российские диверсанты проползали примерно по 600 метров, пытаясь остаться незамеченными.

Вас также могут заинтересовать новости: