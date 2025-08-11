Новые таинственные сообщения были переданы радиостанцией 10 и 11 августа.

Российская военная радиостанция УВБ-76, которую также называют радиостанцией "Судного дня", передала сообщения в преддверии встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "УВБ-76 логи".

Какие сообщения передала радиостанция "Судного дня"

Новые таинственные сообщения были переданы радиостанцией 10 и 11 августа вскоре после новостей о предстоящей встрече Трампа и Путина на Аляске. В первый день в эфире прозвучало голосовое сообщение "НЖТИ 16486 ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ 8414 9247", а на следующий день - "НЖТИ 04390 СЧЕСОЛУБ 1905 2257", "НЖТИ 21141 ДРУЖНОСТЬ 8539 0054", "НЖТИ 79205 КЕРНЕР 8592 8891", "НЖТИ 38775 РЮШНЫЙ 2152 8370" и "НЖТИ 17028 ДЖИНОЧИЛИ 2499 5166". После этого радиостанция "Судного дня" вернулась к привычному формату вещания.

Что означают эти сообщения

Конкретно расшифровать такие сообщения довольно трудно, так как у них нет публично известного ключа дешифровки. Такие сообщения используются для передачи зашифрованных инструкций с использованием одноразовых кодовых таблиц.

Из сообщений радиостанции можно понять, что "НЖТИ" является позывным передатчика, пятизначная группа цифр указывает на адресата, а кодовые слова используются для проверки правильности приема. Вторая группа цифр является зашифрованным текстом приказа или данных.

Что известно о радиостанции "Судного дня"

Напомним, что радиостанция УВБ-76 начала вещание в 1975 году в разгар Холодной войны. Большую часть времени радиостанция транслирует маркер канала, который звучит как короткий сигнал. Обычно он повторяется около 25 раз в минуту. Иногда маркер прерывается, после чего происходит передача закодированных сообщений.

Из-за характерного "жужжащего" дежурного сигнала УВБ-76 стали называть "Жужжалкой". В известных переданных сообщениях ни разу не фигурировало название станции или ее позывной.

Встреча Трампа и Путина на Аляске - важные новости

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил эту информацию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США пообещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед этой встречей. Он отметил, что сохранение территориальной целостности Украины является вопросом безопасности Европы.

