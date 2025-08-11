Иван Усс отметил, что у украинцев еще есть около месяца-двух.

В Украине может подорожать хлеб. Цены вверх, скорее всего, подтолкнет стоимость топлива.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс в эфире Новини.LIVE отметил, что стабилизация курса валют поспособствует снижению цен на импорт, а основным фактором, который окажет существенное влияние на стоимость продуктов, в частности хлеба, будет топливо.

"Мы понимаем, что пшеница наша, мощности производства — наши. Понятно, что фактор горючего тоже влияет. Рост цен на горючее — вот что может подтолкнуть цены вверх", - сообщил Усс.

При этом они считает, что буханка подорожает до отметки 55 гривень.

"Я понимаю, что ракета может прилететь и повредить предприятия по производству хлеба, и тогда цены вырастут элементарно из-за сокращения предложений… Конечно, через месяц-два мы проверим это", - подытожил эксперт.

Сколько стоит сейчас хлеб в Украине

По данным ресурса Минфин, 450 грамм батона "Румянец" нарезной стоит 27,90 грн. При этом упаковка в 600-650 грамм нарезанного пшеничного хлеба обойдется в 42,99-44,72 гривни.

А вот за 300 грамм ржаного "Бородинского" придется заплатить в среднем 44,90 грн.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили сообщил, что в августе в Украине средняя закупочная цена молока выросла на 70 копеек в сравнении с предыдущим месяцем. Сейчас она составляет 16,62 грн/кг без НДС.

При этом в супермаркетах Украины наблюдается снижение цен на курятину. Если в июле куриное бедро продавалось примерно по 140 гривень за килограмм, то в августе — около 120 грн/кг.

