Русский нужно убрать из перечня языков, нуждающихся в защите, - языковой омбудсмен

Соответствующие предложения она уже направила премьер-министру.

Языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала синхронизировать Закон Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" с положениями обновленного перевода Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, который МИД утвердил в январе 2024 года. Это предусматривает обновление перечня языков, которые нуждаются в поддержке и особой защите. Об этом сообщили на официальной странице Уполномоченного по защите государственного языка в Фейсбук.

Отмечается, что из-за некорректного перевода Хартии Россия годами обвиняла Украину в несоблюдении своих международных обязательств, а также смогла воспользоваться этим для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного.

"Москва годами использовала этот документ как инструмент манипуляций. Нам нужен адекватный перевод, чтобы изъять язык оккупанта из перечня. Русский не нуждается в нашей защите. Когда крымскотатарский и караимский стоят рядом с русским, это парадоксально", - подчеркнула Елена Ивановская.

Она напомнила, что Конституционный суд еще в 2021 году обязал органы власти устранить неопределенность в вопросах перевода текста, но изменения так и не были приняты.

По словам Уполномоченного, письмо с соответствующими предложениями она направила премьер-министру Украины.

Напомним, ранее Елена Ивановская уже подчеркивала необходимость отменить особый статус русского языка и сформировать единое украиноязычное пространство, что соответствует национальным интересам Украины

Она также добавила, что Украине нужно готовиться к изменению Конституции, откуда надо убрать упоминание о русском языке. По ее словам, это можно сделать только после отмены военного положения.

