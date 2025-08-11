Избежать появления пятен на сиденье унитаза невозможно, ведь даже капли воды, которые разлетаются по поверхности после нажатия кнопки смыва, остаются на пластике, не говоря уже о других жидкостях. Некоторые люди предпочитают быстро протереть их куском туалетной бумаги, но так делать нельзя. Узнайте, чем нельзя чистить унитаз и почему бумага попала в список.
Чем мыть унитаз снаружи категорически запрещено
Если вы увидели небольшие и несущественные пятна на пластике, то, скорее всего, не будете долго думать, чем лучше всего чистить сиденье унитаза, а быстро оторвете "квадратик" туалетной бумаги и на скорую руку расправитесь с пятнами. На самом деле, так поступать категорически не рекомендуется по одной простой причине.
Сиденья унитазов делаются из пластика, который довольно устойчив к химическому воздействию разных моющих средств, а также на этапе изготовления может принимать любые формы. Это позволяет сделать сиденье таким, каким мы привыкли его видеть, но у материала есть существенный нюанс. Если постоянно вытирать пластиковое сиденье туалетной бумагой, тем более дешевой "серой", то на нем будут появляться мелкие царапины.
Изначально вы их не увидите, но со временем в эти трещинки начнут попадать бактерии, пыль и грязь. Царапины станут больше и глубже, и вы уже сможете их заметить. Кроме того, от регулярного трения бумаги о пластик цвет материала тускнеет, и быстро начнет обесцвечиваться, теряя блеск и гладкость. Сиденье даже может стать шершавым и неприятным тактильно.
Именно поэтому есть только один вариант, чем лучше мыть крышку унитаза и сиденье - для таких целей нужно использовать только мягкие тряпки и губки, также разрешены кусочки микрофибры. В бытовых магазинах можно найти все необходимое для качественной и бережной уборки, без необходимости обращаться к подручным средствам, которые только кажутся безобидными, а на самом деле серьезно "убивают" сантехнику.