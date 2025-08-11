Такая привычка больше вредит, чем помогает.

Избежать появления пятен на сиденье унитаза невозможно, ведь даже капли воды, которые разлетаются по поверхности после нажатия кнопки смыва, остаются на пластике, не говоря уже о других жидкостях. Некоторые люди предпочитают быстро протереть их куском туалетной бумаги, но так делать нельзя. Узнайте, чем нельзя чистить унитаз и почему бумага попала в список.

Чем мыть унитаз снаружи категорически запрещено

Если вы увидели небольшие и несущественные пятна на пластике, то, скорее всего, не будете долго думать, чем лучше всего чистить сиденье унитаза, а быстро оторвете "квадратик" туалетной бумаги и на скорую руку расправитесь с пятнами. На самом деле, так поступать категорически не рекомендуется по одной простой причине.

Сиденья унитазов делаются из пластика, который довольно устойчив к химическому воздействию разных моющих средств, а также на этапе изготовления может принимать любые формы. Это позволяет сделать сиденье таким, каким мы привыкли его видеть, но у материала есть существенный нюанс. Если постоянно вытирать пластиковое сиденье туалетной бумагой, тем более дешевой "серой", то на нем будут появляться мелкие царапины.

Изначально вы их не увидите, но со временем в эти трещинки начнут попадать бактерии, пыль и грязь. Царапины станут больше и глубже, и вы уже сможете их заметить. Кроме того, от регулярного трения бумаги о пластик цвет материала тускнеет, и быстро начнет обесцвечиваться, теряя блеск и гладкость. Сиденье даже может стать шершавым и неприятным тактильно.

Именно поэтому есть только один вариант, чем лучше мыть крышку унитаза и сиденье - для таких целей нужно использовать только мягкие тряпки и губки, также разрешены кусочки микрофибры. В бытовых магазинах можно найти все необходимое для качественной и бережной уборки, без необходимости обращаться к подручным средствам, которые только кажутся безобидными, а на самом деле серьезно "убивают" сантехнику.

