Пара вместе уже довольно давно и воспитывает нескольких детей.

Легендарный футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

40-летний португальский футболист, который сейчас выступает за Аль-Наср, в отношениях с ней уже 9 лет. Долгожданной новостью Родригес поделилась в Instagram.

Она опубликовала фото руки с обручальным кольцом с большим драгоценным камнем.

Видео дня

Фотографию Родригес подписала так: "Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях".

Отношения Роналду с Джорджиной Родригес

Пара вместе с 2016 года. Они воспитывают двух общих детей – в 2017 году у них родилась дочь. В апреле 2022 года они ждали близнецов – мальчика и девочку. Однако мальчик умер во время родов.

Кроме того, у Криштиану Роналду есть сын 2010 года рождения и близнецы 2017 года рождения. Ко всем им Родригес относится как к своим детям, часто публикуя фото с ними всеми.

Хотя пара и не была официально жената, Роналду не раз называл 31-летнюю Джорджину Родригес женой.

Вас также могут заинтересовать новости: