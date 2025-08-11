Ранее Honor уже удивила рынок недорогим смартфоном с батарейкой 8000 мАч и теперь, похоже, собирается поднять планку еще выше.

В ассортименте Honor уже представлены смартфоны с батареями 7000 мАч и даже 8000 мАч. Но, похоже, китайский производитель не собирается на этом останавливаться.

По информации издания Android Authority, грядущий смартфон Honor, который будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 8500, проходит тестирование с аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Новинка достигла стадии тестирования NPI (New Product Introduction), а значит ее анонс не за горами.

Аккумулятор 10 000 мАч – это вдвое больше, чем у Samsung Galaxy S25 Ultra (5000 мАч) и значительно больше, чем у некоторых Android-планшетов, таких как Google Pixel Tablet (7020 мАч) и Galaxy Tab S10 FE (8000 мАч). Ожидается, что такая батарея обеспечит как минимум три полных дня работы в обычном режиме.

Стоит отметить, что это не первый телефон с аккумулятором емкостью 10 000 мАч, поскольку нишевые бренды часто предлагают защищенные смартфоны с более емкими аккумуляторами. Но такие устройства, как правило, невероятно толстые и весят под полкило. Для сравнения, Honor Power оснащен батареей 8000 мАч, но его толщина составляет 7,98 мм, а вес – 209 граммов.

Добиться такого прироста удалось за счет перехода на кремний-углеродные батареи, в освоении которых китайские производители опережают Apple и Samsung. Эта технология позволяет устанавливать особо емкие аккумуляторы в привычные по толщине корпуса.

Ранее появилась информация, что Samsung Galaxy S26 Ultra может разочаровать своим аккумулятором. Компания собирается сохранить уже традиционный АКБ на 5000 мАч, который впервые появился в S20 Ultra в 2020 году.

Меж тем, если верить слухам, iPhone 17 Pro Max впервые в истории Айфонов получит аккумулятор на 5000 мАч. Новый топовый iPhone сможет работать до 35 часов на одном заряде, а возможно, и дольше.

