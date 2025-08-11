Тельцам советуют не стесняться просить о помощи и поддержке.

Составлен гороскоп на завтра, 12 августа, для всех знаков Зодиака. Это день мягких, но важных перезапусков. Меркурий переходит в прямое движение, а Венера встречает Юпитер в Раке. Это день, когда энергия усталости сменяется на ясность - стоит довериться себе и позволить событиям вести вас.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Утро пройдет в спокойном темпе - используйте это время для неспешной подготовки к делам, планирования или личных размышлений. Возможны мелкие задержки или недопонимания, но они быстро разрешатся. После обеда, когда Луна перейдет в ваш знак, вы почувствуете прилив сил и уверенности. Это момент для решительных шагов: берите инициативу в делах, запускайте проекты, выходите на переговоры.

Телец

День идеально подходит для того, чтобы завершить затянувшиеся дела и убрать "хвосты" в рабочих или бытовых вопросах. Соединение Венеры и Юпитера делает вас особенно обаятельными и притягательными для окружающих. Возможны приятные финансовые новости или предложения, связанные с долгосрочными перспективами. Не стесняйтесь просить о помощи и поддержке - вам ее охотно окажут.

Близнецы

Не спешите. Важно действовать методично и вдумчиво. Даже если дела требуют быстрых решений, убедитесь, что у вас есть четкий план. Разделите задачи на этапы и двигайтесь шаг за шагом - это сэкономит силы и убережет от ошибок. Вечером могут появиться неожиданные идеи, которые пригодятся в ближайшее время.

Рак

Энергия дня поддерживает вашу инициативность - особенно в вопросах, касающихся личного роста, творчества и отношений. Если давно хотели заявить о себе, сделать важное признание или предложить что-то новое - сейчас удачный момент. Вас заметят и оценят по достоинству. Не бойтесь брать ответственность - это принесет вам уважение и новые возможности.

Лев

После периода размытых планов и неясных перспектив наступает момент ясности. Меркурий в прямом движении поможет выстроить четкие цели. Отлично идут творческие проекты, Не упустите шанс, люди будут воспринимать ваши слова и идеи с интересом.

Дева

Ваша интуиция - главный инструмент. Она поможет увидеть скрытые детали и предложит решения, которые на первый взгляд могут показаться нестандартными. Время благоприятно для работы с информацией, аналитики, упорядочивания документов. А вечером полезно посвятить время себе - прогулка, чтение или медитация принесут чувство внутреннего баланса.

Весы

День настроен на гармонизацию и восстановление баланса в личных делах. Венера с Юпитером усиливают желание окружить себя комфортом и красотой. Возможны теплые встречи с близкими, улучшение семейной атмосферы. Хороший момент для разговоров "по душам" и решения старых недопониманий.

Скорпион

Астрологические аспекты дают вам возможность почувствовать уверенность в своих силах. Если в личной или финансовой сфере были застои, сейчас можно увидеть пути их преодоления. Не исключены хорошие новости или предложения, которые помогут изменить ситуацию в лучшую сторону. День располагает к глубоким и откровенным разговорам.

Стрелец

Вы настроены на смелые шаги и готовы выйти за рамки привычного. Это хороший день для новых знакомств, начала личных проектов или внесения свежих идей в уже существующие дела. В любовной сфере может появиться шанс на откровенный разговор, который изменит динамику отношений к лучшему.

Козерог

Начало дня подходит для спокойной, планомерной работы - не торопитесь. После обеда энергия поднимется, и вы сможете уверенно продвигать свои проекты, заключать договоренности, организовывать встречи. Хорошее время для наведения порядка в делах и постановки долгосрочных целей.

Водолей

День благоприятен для восстановления гармонии в отношениях - как личных, так и профессиональных. Атмосфера доверия и открытости поможет вам лучше понять собеседника и найти общий язык даже в сложных ситуациях. Возможен неожиданный поворот в общении с человеком, с которым были разногласия.

Рыбы

Луна в вашем знаке усиливает чувствительность и творческое восприятие мира. Важно прислушиваться к внутренним сигналам - они могут указать верный путь. Подходящее время для художественной деятельности, работы с музыкой, живописью, письмом или духовными практиками. Не бойтесь уединения - оно даст новые силы.

Вас также могут заинтересовать новости: