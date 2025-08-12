Тарас Чмут, в свою очередь, предупредил, что враг уже длительное время накапливает бронетанковые группы.

Покровск и Мирноград Донецкой области оказались почти в окружении. Такое заявление сделал офицер, бывший начальник штаба "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич.

"Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка – в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки", – написал он в соцсети Х.

По его словам, ситуация ухудшается с каждым днем.

Обстановку на фронте в соцсети Х прокомментировал и руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Он предупредил, что враг уже длительное время накапливает бронетанковые группы.

"Сначала мы "проваливаемся" на уровне взводов. Затем рот. Затем дошла очередь батальонов. Когда дойдет до бригад – враг пустит в ход свои бронетанковые группы, которые активно накапливаются уже с год, и выйдет в тыл, на оперативное пространство. И карта снова будет "сдвигаться" как это было в 2022-м – десятками, сотнями квадратных километров ежедневно", – сказал он.

Ранее в ОСГВ "Днепр", комментируя ситуацию в Донецкой области, заявили, что противник постоянно пытается "просачиваться малыми группами сквозь первую линию украинских позиций".

"Инфильтрация таких групп, хотя и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызвало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", – говорилось в заявлении.

Там добавили, что ситуация там является и остается сложной. Бои в регионе, по сравнению с другими участками на фронте, являются наиболее интенсивными.

"Впрочем, украинские войска прикладывают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки. Что и происходит", – добавили в ОСГВ "Днепр".

Война в Украине: ситуация на фронте

Аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупанты продвинулись в районе Кучеревого Яра, Золотого Колодца и Майского. Они пытаются развить успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки. Утверждается, что "с таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем наткнуться на момент, что Доброполье падет быстрее, чем Покровск".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки сообщил, что правитель РФ Путин не готовится к прекращению огня. Более того, оккупационные войска перемещают свои силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции.

