Постепенно Украина вытеснит РФ с Сумщины, считает Андрей Ткачук.

Ситуация на Сумщине для Сил обороны стабилизируется, заявил майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.

"Там мы переходим к контратакующим действиям. На Сумщине враг очень нагнетал, что сейчас пойдем на Сумы. Поверьте, сегодня у врага нет сил идти на областной центр. Это нереально большие потуги и нереально большие силы", - сказал он в эфире телемарафона.

Ткачук заявил, что со стороны Кондратовки ВСУ уже доминируют. Вчера, к примеру, был освобожден еще один населенный пункт. Силы обороны постепенно оттесняют российских захватчиков с территории Сумской области, продолжая также вести боевые действия и на территории России.

"Если мы берем российскую территорию, например населенный пункт Теткино - там мы просто его уже сравняли с землей. Россияне постоянно пытаются туда зайти, вытеснить наши группы, а мы их постоянно крышуем. Там замкнутый круг, сансара смерти россиян. Потому что там Теткино идет в невыгодном географическом положении. И мы там постоянно их крышуем и проводим свои задачи на Курщине дальше. То есть на севере ситуация стабилизируется. И я думаю, постепенно мы будем вытеснять врага с нашей Сумщины", - добавил Ткачук.

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны освободили и полностью зачистили населенный пункт Бессаловка Сумской области. Отмечается, что в результате действий украинских защитников было ликвидировано 18 оккупантов.

Между тем военный эксперт Владислав Селезнев подсчитал, что за прошедшую неделю Украина потеряла 141 квадратный километр нашей территории. Он отметил, что Россия имеет ограниченные дедлайны и пытается захватить как можно больше украинской земли до середины октября.

