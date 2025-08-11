Арабатская стрелка была одним из самых популярных бюджетных курортов Украины.

До оккупации Россией в 2022 году Арабатская стрелка была одним из самых популярных бюджетных курортов Украины. Теперь же даже в разгар сезона на пляжах почти нет людей, пишет Telegraf.

Отмечается, что оккупанты практически уничтожили туристическую отрасль на уникальной природной косе между Азовским морем и Сивашем. В сети публикуют видео с Арабатской стрелки, которые демонстрируют, во что превратился некогда популярный курорт.

Один из видеороликов был записан отдыхающим на базе отдыха "Чумацкий шлях" в селе Счастливцево. Автор ролика рассказал, что погода там отличная, светит солнце, но можно заметить, что на пляже почти нет людей.

Также автор видео поделился, что на Арабатской стрелке работает только половина баз отдыха. Пользователи оставили под роликом большое количество комментариев о том, что при Украине это был популярный курорт.

"При Украине там было прекрасно. Людей было немало. Работали кафе и пансионаты, а люди отдыхали. Теперь пусто", - написал один из комментаторов.

Как сейчас выглядит Кирилловка

Ранее УНИАН рассказывал, что сейчас происходит в Кирилловке в Запорожской области. До оккупации россиянами это был популярный курорт.

Местные жители показали в соцсетях, как выглядит Кирилловка в августе 2025 года, пока находится под оккупацией. Можно заметить, что на одном из пляжей отдыхают не более нескольких десятков людей. Еще один видеоролик демонстрирует почти пустой пляж в Кирилловке.

