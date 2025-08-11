Православный праздник сегодня в народе прозвали Фотя Поветенный.

12 августа в новом православном календаре - день памяти мучеников Фотия и Аникиты. Рассказываем, что обязательно делали наши предки 12 августа, чего опасались, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

12 августа (по старому стилю это 25 августа) православная церковь вспоминает мучеников Фотия, Аникиту и других христиан, которые в III-IV веках пострадали за христианскую веру. Все они жили в Никомидии. Аникита был сенатором, Фотий приходился ему племянником.

Это были времена правления императора-язычника Диоклетиана, когда христиан подвергали жестоким гонениям. Жителям города было велено принести жертву римским богам, но Аникита и Фотий отказались это делать. Непокорных отправили на суд, там Аникита заявил, что единственный истинный Бог - Христос. За это обоих подвергли пыткам, но по Божьему промыслу они оставались невредимы. Тогда мучеников казнили.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:

почитают священномученика Александра, епископа Команского;

мучеников Памфила и Капитона.

Ранее мы также рассказывали, какой церковный праздник сегодня отмечают по старому календарю - 12 августа вспоминают мученика Иоанна Воина.

С какими молитвами обращаются к святым, что можно и чего нельзя делать сегодня

К святым Аниките и Фотию обращаются с молитвами о здоровье для себя и близких, просят скорого выздоровления, защитить от бед, уберечь от семейных раздоров, потопов, пожаров, войны и междоусобиц. Также святых почитают как покровителей церковных учителей и миссионеров.

В народе день прозвали Фотя Поветенный. Сегодня принято наводить порядок в поветях - нежилых пристройках, где хранится корм для скота, лопаты, мотыги, грабли и другие земледельческие инструменты и разное хозяйственное добро. Также в этот день собирают облепиху.

Церковь сегодня не одобряет все, что вредит душе: сквернословие, клевету, злые помыслы, зависть, жадность, месть и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи.

Так как продолжается Успенский пост, то постящиеся исключают из рациона мясо, рыбу и молочные продукты.

В народе день Фоти Поветенного стараются провести тихо и размеренно - без шумных застолий и громких песен. Не советуют в это время свататься: могу отказать или же будут трудности с подготовкой к свадьбе. Незамужним девушкам запрещается сегодня проходить мимо церкви, не зайдя внутрь: говорят, что тогда они долго не выйдут замуж.

Приметы 12 августа

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время, а также каким будет бабье лето:

росы много с утра - ясная погода продержится неделю;

пасмурно сегодня - бабье лето будет коротким;

туман стоит над лесом - к дождю;

теплая и ясная погода - к урожаю белых грибов.

Также наблюдают: если кошка долго умывается - быть теплу, а если громко квакают лягушки - к дождю.

