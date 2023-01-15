Власти Австрии расследуют несогласованную отправку детей-беженцев прямо в руки страны-агрессора.

В Австрии чиновники провинции Тироль без разрешения украинских властей отправили в Москву двух украинских подростков – якобы там их ждали матери. Об этом пишет австрийское издание Der Standard.

Согласно имеющейся информации, двое юношей 16 и 17 лет проживали в детско-юношеском заведении. В начале января подростков отправили в Москву, как утверждается, с целью воссоединения семей.

По данным журналистов, к принятию этого решения причастен сотрудник Европейского института омбудсмена, работающий в провинциальном офисе тирольского омбудсмена. Причем, как утверждается, он не согласовал свои действия не только с официальными представителями Украины, но даже с местными австрийскими властями.

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"Судя по всему, этот человек действовал по просьбе своего коллеги российского омбудсмена, который, по-видимому, назначен Госдумой России. По его словам, он получил информацию из российского посольства о том, что матери молодых людей уже находятся в России и хотят, чтобы их семьи воссоединились. Остаются ли родители в России добровольно, пока не установлено", – пишет издание.

Сейчас этот чиновник отстранен от работы, законность его действий проверяют австрийские правоохранители.

Украинские беженцы в Европе

По данным ООН на конец 2022 года, спасаясь от российского вторжения, беженцами стали около 7,4 миллиона украинцев. Большинство из них осели в Польше и Германии.

При этом жизнь в чужой стране далеко не всегда оказывается легче, чем в воюющей Украине. Так, например, в Британии каждый третий украинский беженец оказался фактически бездомным.

Президент Зеленский считает, что возвращение домой миллионов беженцев должно стать одним из приоритетом украинского государства.

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