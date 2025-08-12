Существует большое количество странных птиц, которые вызывают неподдельный интерес. Одной из них является рогатая паламедея, которая внешне напоминает сатанинских индюков.
В BBC Wildlife Magazine рассказали интересные факты о рогатой паламедеи. Эта птица имеет несколько уникальных особенностей.
Рогатая паламедея относится к семейству паламедей. В Колумбии она является тотемным видом муниципалитета Араука. Взрослые особи достигают длины 84 см и весят от 2 до 3 кг.
Одной из характерных особенностей рогатой паламедеи является необычный тонкий "рог" на голове, который торчит под углом. Это хрящ, который слабо прикреплен к черепу птицы. У него нет прямого назначения.
В издании отметили, что у рогатой паламедеи крепкий, загнутый клюв. Также у основания пальцев птицы находятся рудиментарные перепонки.
Другой внешней особенностью этой птицы являются шпоры. Эти острые костные шипы находятся на крыльях и являются эффективным оружием.
Кроме того, у рогатой паламедеи полые кости и уникальная система воздушных карманов под кожей. До сих пор неизвестно, с чем это связано.
Рогатая паламедея предпочитает влажные луга и редко удаляется далеко от мелкой воды. Чаще всего эти птицы обитают на болотах и берегах озер.
В издании поделились, что рогатая паламедея способна издавать звук, похожий на гудение носа. Эта птица также может издавать своеобразный треск, когда двигается.
Интересные факты о птице-секретаре
Ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал о птице-секретаре. Длина этой птицы в среднем составляет от 125 до 155 см, а масса - почти 4 кг. Она больше похожа на журавля, чем на типичного хищника, но является родственником орлов и ястребов.
Птица-секретарь является единственной хищной птицей, которая охотится в основном пешком. Она затаптывает свою добычу до смерти.
Ноги птицы-секретаря длинные и сильные. Они покрыты прочной чешуей, которая помогает защищаться от укусов змей.