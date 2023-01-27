Премьер Венгрии заявил, что атомная энергетика не может попадать под санкции.

На фоне продолжающейся российской агрессии против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна наложит вето на любые санкции Европейского Союза против РФ, касающиеся ядерной энергетики.

В эфире венгерского государственного радио Орбан заявил, что атомная энергетика не может подпадать под санкции, сообщает Reuters.

"Мы не позволим реализовывать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи", – сказал премьер Венгрии, оотметив при этом, что "очевидно, необходимо наложить вето".

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Война в Украине и позиция Венгрии:

После начала полномасштабного российского вторжения Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию "Росатом" в санкционный список.

Венгрия блокирует такие намерения, так как имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом".

Венгерская атомная электростанция "Пакш" имеет четыре небольших российских реактора ВВЭР 440 общей мощностью около 2000 мегаватт. Она производит примерно половину электроэнергии в Венгрии, а атомное топливо получает из России.

Согласно соглашению, подписанному в 2014 году с Россией, Венгрия преследует цель расширить станцию "Пакш" двумя реакторами ВВЭР российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый.

Ранее Венгрия, являющаяся членом ЕС, неоднократно критиковала санкции ЕС в отношении России, заявляя, что они не смогли существенно ослабить Россию, однако могут уничтожить европейскую экономику.

Орбан неоднократно отказывался ввести санкции против РФ, а также саботировал помощь Украине.

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал Киев начать переговоры о мире с Москвой.

В то же время Венгрия по состоянию на 25 ноября заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, то есть 870 млн евро.

По состоянию на 20 января 2023 года Венгрия заблокировала 500 миллионов евро военной поддержки ЕС Украине.

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