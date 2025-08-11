Судя по фото, речь идет о Tesla Model Y.

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень подарила своему отцу на День рождения автомобиль Tesla.

Вечером 11 августа блогерша поделилась в своем Instagram трогательными кадрами празднования, во время которого она дарит отцу ключи от автомобиля. После этого родственники и близкие вместе выходят во двор и видят белый электрокар, увешанный шариками:

"Некоторые мечты сбываются, когда ты даришь их тем, кого любишь".

Подписчики девушки также поздравили ее с праздником и похвалили за такой подарок близкому человеку.

"Супер! Молодец! Это также моя мечта - подарить папе авто".

"Вау! До слез! Долгих лет жизни, крепкого здоровья, хороших людей и верных друзей рядом и, конечно, спокойной и мирной жизни в родном Харькове!".

"До слез... Радуюсь за людей, кому посчастливилось иметь папу".

"Очень классно, когда дети могут делать такие подарки родителям. Значит хорошо воспитали и научили добиваться поставленных целей".

Победительница Холостяка-13

Инна Белень родилась в Харькове. По образованию филолог, окончила Харьковский политехнический институт.

После шоу Инна объявила о разрыве с партнером Александром Тереном. Впоследствии она рассказала, что не чувствовала уважения от него, а сам разрыв был негативным.

Сейчас она демонстрирует новые отношения: в начале июля девушка рассказала, что они вместе с бойфрендом ищут себе квартиру в Харькове.

