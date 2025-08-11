Создатели получили неограниченный доступ к частным архивам режиссера.

Видеосервис Apple TV+ представил первый взгляд на документальный фильм Ребекки Миллер об американском режиссере Мартине Скорсезе.

Премьера "Мистера Скорсезе" запланирована уже на 17 октября этого года. Согласно анонсу, пятисерийный фильм снят сквозь призму творчества художника. Лента исследует его многогранность, необычайную карьеру и уникальную личную историю.

Создатели получили эксклюзивный, неограниченный доступ к частным архивам Скорсезе, поэтому работа базируется на разговорах с самим режиссером и ранее не опубликованных интервью с друзьями, семьей и творческими партнерами, среди которых Роберт Де Ниро, Дэниел Дэй-Льюис, Леонардо ДиКаприо, Мик Джаггер, Робби Робертсон, Тельма Скунмейкер, Стивен Спилберг, Шэрон Стоун, Джоди Фостер, Пол Шредер, Марго Робби, Кейт Бланшетт, Джей Кокс и Родриго Прието, а также его детьми, женой Хелен Моррис и близкими друзьями детства:

"Мистер Скорсезе" исследует, как его собственный красочный жизненный опыт повлиял на его художественное видение, поскольку каждый его фильм поражал мир своей оригинальностью. Начиная с его студенческих фильмов в Нью-Йоркском университете и вплоть до сегодняшнего дня, этот документальный фильм исследует темы, которые очаровали Скорсезе и повлияли на его творчество, включая место добра и зла в фундаментальной природе человечества".

Мартин Скорсезе: справка

Мартин Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в районе Квинс (Нью-Йорк) в семье итальянского происхождения и вырос в Маленькой Италии, что позже послужило вдохновением для многих его фильмов.

С юности увлеченный кинематографом, он получил степени бакалавра (1964) и магистра (1966) в области кинематографии в Нью-Йоркском университете (NYU), где впоследствии даже преподавал.

Скорсезе известен своим жестким, интенсивным изображением американской культуры, в частности криминального мира, а также тонким сочетанием насилия, веры и искупления. Его творческая манера включает в себя характерные приемы: использование voice-over, freeze-frame, изменений фокусной точки, динамическое освещение и монтаж - что создает немедленно узнаваемый стиль.

За полувековую карьеру Скорсезе снял более 25 полнометражных художественных фильмов и 16 документальных работ. Его самые известные ленты включают: Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Casino, Gangs of New York, The Aviator, The Departed (за который он получил Оскар в 2006-м), The Wolf of Wall Street, The Irishman и Killers of the Flower Moon (2023)

Скорсезе - одна из центральных фигур кинематографа New Hollywood. Он является обладателем премии Оскар, четырех BAFTA, трех Эмми, Грэмми и двух "Золотых глобусов", а также многочисленных почетных наград. Некоторые его фильмы были инкорпорированы в Национальный реестр фильмов Конгресса США как культурно или исторически значимые. Также он основал несколько организаций по сохранению киноклассики: The Film Foundation (1990), World Cinema Foundation (2007) и African Film Heritage Project (2017).

Напомним, на Каннском кинофестивале он выразил поддержку Украине, отметив, что очень обеспокоен российской агрессией, ведь верит в защиту демократии и свободы слова.

