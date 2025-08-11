По его словам, что бы Путин не говорил Трампу, он не заинтересован в справедливом мирном соглашении.

Кремлевского диктатора Владимира Путина следует арестовать, как только он приземлится на Аляске для встречи с президентом США Дональдом Трампом, а не чествовать его как некоего триумфатора, обладающего тревожно сильным влиянием на величайшего "сделочника" планеты, считает британский эксперт по химическому и биологическому оружию, бывший офицер армии Великобритании Хамиш Стивен де Бреттон-Гордон.

В своем материале для The Telegraph Бреттон-Гордон напомнил, что Международный уголовный суд обвинил российского деспота в том, что он отдал приказ о похищении тысяч детей из Украины для их продажи бездетным семьям в России.

Он также добавил, что это обвинение для Путина — лишь верхушка айсберга, и к военным преступлениям следует добавить применение химического оружия и целенаправленные атаки на мирное население.

"Российский лидер вновь заявил, что не заинтересован в мирном соглашении, которое не обеспечит ему обширных территорий Украины — часть уже незаконно аннексирована, часть всё ещё находится под контролем Киева", - подчеркнул автор. Хотя, по его словам, для российского диктатора — это "довольно скромные притязания". Ведь еще в начале полномасштабной войны он хотел полностью подчинить себе Украину.

Трампу следует знать — или, по крайней мере, его обязаны проинформировать — о Будапештском меморандуме, подписанном США, Великобританией и Россией в 1994 году, говорится в материале. Ведь этот меморандум должен был "гарантировать" безопасность и неприкосновенность границ Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

То, что, судя по всему, предлагают Трамп и Путин как основу переговоров на Аляске, напрямую противоречит этому соглашению, пишет Бреттон-Гордон.

"Так что, господин президент [Трамп], если вы действительно величайший мастер сделок во Вселенной — арестуйте Путина на Аляске, и война в Украине закончится в пятницу. Не сомневаюсь, что многие в Кремле, а также большинство россиян, поддержали бы это, ведь экономика страны в свободном падении, а простые граждане едва сводят концы с концами", - добавил он.

Россия, по его словам, возможно, имеет небольшие тактические успехи на линии фронта, но Украина добивается колоссальных стратегических побед в глубине российской территории: уничтожено 17% нефтяной отрасли, регулярно останавливаются авиарейсы и разрушаются оружейные заводы.

С "небольшой дополнительной помощью" Украина могла бы сама отправить Путина в отставку.

Встреча Путина и Трампа на Аляске - последние новости

Ранее УНИАН сообщал про худший для Украины итог переговоров Трампа и Путина. По словам одного из аналитиков, цель Путина, вероятно, состоит в том, чтобы достичь соглашения с Трампом, которое затем будет представлено Украине как свершившийся факт.

Кроме того, свою мысль по поводу предстоящего саммита озвучил и министр обороны Польши. По его словам, участие Зеленского в этой встрече было бы "лучшим решением".

