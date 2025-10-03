Россия постоянно пытается заглушать военные спутники Великобритании. Об этом заявил глава Космического командования страны Пол Тедман в интервью BBC, цитирует Bloomberg.
По его словам, российские войска "каждую неделю" активно пытаются препятствовать военной деятельности Великобритании и тщательно следят за космическими ресурсами страны.
"Мы видим, что наши спутники достаточно постоянно заглушаются россиянами", - отметил Тедман.
Генерал-майор отметил, что Великобритания использует около шести специальных военных спутников для связи и наблюдения, которые оснащены технологией противодействия помехам.
"Они имеют на борту полезные нагрузки, которые могут видеть наши спутники, и пытаются собирать с них информацию", - подчеркнул он.
В то же время угроза космических помех со стороны РФ не ограничивается только Великобританией.
В частности, в сентябре министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, которые используются немецкими военными.
"Они могут заглушать, ослеплять, манипулировать или кинетически нарушать работу спутников", - отметил он на космической конференции в Берлине.
В ответ на это в прошлом месяце Великобритания и США провели свою первую скоординированную операцию по маневрированию спутников в космосе, которую представители оборонных ведомств назвали важным шагом вперед в сотрудничестве союзников.
С 4 по 12 сентября американский спутник был перемещен на орбите для проверки британского спутника и подтверждения его надлежащего функционирования.
"Благодаря профессиональной работе Космического командования США я чрезвычайно доволен и горжусь быстрым прогрессом, которого мы достигаем вместе с нашими союзниками. Сейчас мы вместе с нашими союзниками проводим передовые орбитальные операции для защиты и обороны наших общих национальных и военных интересов в космосе", - заверил Тедман.
Угроза для Европы со стороны РФ - последние новости
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала циничное заявление о провокациях в Европе. По ее словам, "мы уже находимся в состоянии другой формы конфликта".
"Все их (стран Запада - УНИАН) заявления указывают, во-первых, на то, что они готовят цепь провокаций. Во-вторых, на то, что им нужно оправдать свои военные бюджеты", - сказала Захарова.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО сбивать российские дроны. Он считает, что дроны, которые нарушают воздушное пространство европейских стран, "идут на большой риск".
"Они (дроны - УНИАН) могут быть уничтожены, и точка. Мы здесь не для того, чтобы давать полное предупреждение. Мы сделаем то, что должны сделать, чтобы сохранить целостность нашего воздушного пространства и территориальную целостность", - подчеркнул Макрон.