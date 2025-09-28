Спутниковые снимки подтвердили уничтожение российских самолетов на аэродромах в Крыму

В районе Симферополя на спутниковых снимках зафиксировано уничтожение одного вертолета Ми-8.

Спутниковые снимки подтвердили, что удары Главного управления разведки (ГУР) по аэродромам Кача и возле Симферополя во временно оккупированном Крыму были результативными.

Соответствующие снимки обнародовал обозреватель AviVector. На снимке от 25 сентября зафиксировано пять самолетов Бе-12, один Ан-26, три МиГ-29К, четыре вертолета Ми-8 и четыре Ка-27/29.

После анализа снимков было подтверждено полное уничтожение транспортного Ан-26 с бортовым номером RF-46878. На снимке видны следы пожара. Второй Ан-26 идентифицировать не удалось.

Видео дня

Также зафиксирован кратер возле одного из Бе-12, но он, скорее всего, не пострадал. Другой Бе-12 "Желтый 08", стоявший на поле, был поврежден, из-за чего его вывезли с базы. Еще один Бе-12 также вывезли.

Также сообщается, что была попытка удара по вертолету Ми-8АМТШ, однако признаков повреждений нет: после атаки он либо улетел из Качи, либо его переместили.

В районе Симферополя на спутниковых снимках зафиксировано уничтожение одного вертолета Ми-8 и повреждение еще одного.

Удары по аэродромам россиян в Крыму

21 сентября в ГУР сообщили, что впервые удалось сжечь российские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Речь шла о двух сожженных Бе-12 на военном аэродроме "Кача".

А после уничтожения Украиной за короткое время 4 вражеских самолетов в оккупированном Крыму эксперты поставили под сомнение способность РФ защищать аэродромы на полуострове.

Вас также могут заинтересовать новости: