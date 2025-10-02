Макрон заявил, что дроны, которые нарушают воздушное пространство европейских стран, "идут на большой риск".

НАТО нужно больше непредсказуемости в вопросе защиты от угроз, таких как неизвестные дроны, которые залетают в воздушное пространство стран-членов Альянса. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита лидеров Европейского Союза в Копенгагене.

Он высказался о недавних провокациях против Польши, Эстонии, Дании и других стран НАТО. Французский лидер заверил в солидарности Парижа и отметил, что реакция Альянса была ясной.

"Я думаю, что главным ответом должна быть большая непредсказуемость и большая стратегическая неопределенность", - добавил Макрон.

По словам президента Франции, НАТО должно послать четкий сигнал. Он заявил, что дроны, которые нарушают воздушное пространство европейских стран, "идут на большой риск".

"Они (дроны - УНИАН) могут быть уничтожены, и точка. Мы здесь не для того, чтобы давать полное предупреждение. Мы сделаем то, что должны сделать, чтобы сохранить целостность нашего воздушного пространства и территориальную целостность", - подчеркнул Макрон.

Германия не может сбивать дроны над своей территорией

Ранее Bild писало, что Германия признала, что пока не может сбивать дроны над своей территорией. Причина в отсутствии полноценной системы противодронной обороны и риска для гражданских в случае падения обломков. Систему ПВО, расформированную еще в 2010 году, приходится фактически создавать заново.

Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что это "тревожный сигнал" для страны. Премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер добавил, что полеты дронов в разных странах ЕС направлены на "создание неопределенности и дестабилизацию".

