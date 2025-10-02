Захарова заявила, что Запад якобы хочет "оправдать огромные военные расходы", обвиняя РФ в провокациях.

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва и Запад якобы уже вышли за рамки Холодной войны. По ее словам, стороны перешли в новую форму конфликта, пишут росСМИ.

"Мы уже находимся в состоянии иной формы конфликта: здесь уже холодом давно не несет - здесь уже огонь, о чем говорят и сами западники", - сказала Захарова российским пропагандистам.

Она заверила, что Запад якобы "лжет о диверсионных операциях Москвы" против стран НАТО. Захарова добавила, что так Запад якобы хочет "оправдать огромные военные расходы".

"Все их (стран Запада - УНИАН) заявления указывают, во-первых, на то, что они готовят цепь провокаций. Во-вторых, на то, что им нужно оправдать свои военные бюджеты", - заявила спикер МИД России.

Макрон призвал НАТО сбивать российские дроны

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО нужно больше непредсказуемости в вопросе защиты от угроз, таких как неизвестные дроны, которые залетают в воздушное пространство стран-членов Альянса. Он считает, что европейские страны могут сбивать российские беспилотники, если они нарушают их воздушное пространство

По словам президента Франции, Альянс должен послать четкий сигнал. Он заявил, что дроны, которые нарушают воздушное пространство европейских стран, "идут на большой риск".

