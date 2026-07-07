Атака на РФ: в Белгороде горит филиал 'Газпрома', на Москву летели сотни дронов (видео)

В Белгородской области произошел блэкаут.

Ночью Россию массированно атаковали дроны и ракеты, в Белгороде прилетело по объекту "Газпрома", а Москву атаковали несколько сотен беспилотников.

Так, мэр российской столицы пожаловался, что более 430 БПЛА летели в направлении Московского региона с вечера до 6 утра.

"Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве", – добавил он.

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Тем временем жители Белгорода жаловались на большое количество взрывов. Власти региона заявляли о массированной ракетной атаке.

Позже губернатор региона подтвердил попадание по энергетической инфраструктуре и пожар на одном из объектов. Он также сообщил, что после прилетов в Белгороде и нескольких муниципалитетах пропали электричество и вода.

В соцсетях пишут, что один из атакованных объектов – Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов.

Это филиал ООО "Газпром трансгаз Москва". Основная задача подразделения – эксплуатация объектов магистрального транспорта газа на территории Белгородской области и обеспечение транспортировки природного газа потребителям региона.

Удары по России

В ночь на 6 июля ВСУ нанесли удар по одному из крупнейших российских НПЗ"Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Также атакован нефтеперерабатывающий завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" и пункт постоянной дислокации 26-й ракетной бригады противника в районе (н. п. Луга) Ленинградской области России.

Позже в Генштабе сообщили, что поражен Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на расстоянии 2 500 км от государственной границы Украины.

Тем временем FT пишет, что в успешных ударах Украины по российской энергоинфраструктуре свою роль сыграла и помощь американской разведки – она помогает украинцам прокладывать оптимальные маршруты для дронов, чтобы те могли обойти российскую противовоздушную оборону.

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