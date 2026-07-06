Стубб заявил, что НАТО поддерживает усиление ударов Украины по территории РФ

Президент Финляндии добавил, что, по его мнению, все лидеры НАТО понимают, почему Украина так поступает.

Лидеры НАТО поддерживают усиление ударов Украины беспилотниками вглубь территории России в рамках усилий, направленных на то, чтобы заставить Москву вернуться за стол переговоров, заявил президент Финляндии Александр Стубб, отметив, что Киев находится в "наилучшем" положении с начала войны, сообщает Financial Times.

Стубб сообщил изданию, что, несмотря на опасения относительно возможной эскалации конфликта с применением ядерного оружия со стороны России, украинская военная кампания изменила стратегическое видение США в отношении войны и укрепила переговорную позицию Киева.

"Я думаю, что все лидеры НАТО понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно и дальше усиливать давление", – сказал Стубб.

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Президент Финляндии дал интервью FT накануне саммита лидеров НАТО в Анкаре, где будет обсуждаться вопрос поддержки Украины, поскольку успешные ракетные и беспилотные удары Киева, судя по всему, укрепили ее позиции среди западных союзников.

"Что касается Украины, мы находимся в довольно благоприятном положении, поскольку все, включая наших американских друзей, видят, что Украина сейчас доминирует на поле боя. Это изменило стратегическое мышление даже тех, кто пытается выступать посредниками в мирном процессе. Украина находится в лучшем положении – как в военном, так и в политическом и финансовом плане – чем когда-либо ранее за время этой войны. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем немало тревожных движений в России", – поделился Стубб.

Издание отмечает, что мощные удары Украины по территории России приблизили войну Кремля к его собственным границам как никогда ранее. По словам президента Украины Владимира Зеленского, эти действия были направлены на то, чтобы "заставить" Москву прекратить вторжение.

"Когда война становится личной... российское население обратится против нее. Это дает нам возможность вернуться за стол переговоров, чего, на мой взгляд, мы все отчаянно стремимся. Мы все хотим положить конец этой войне", – подчеркнул Стубб.

В то же время издание сообщило, что обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО, которое ранее блокировали, в частности, США и Германия, было отложено до момента возможного заключения перемирия, поскольку многие члены НАТО до сих пор относятся к этому потенциальному шагу с осторожностью.

Тем не менее Стубб отметил, что интеграция оборонной промышленности Украины с партнерами по НАТО является лучшим и самым быстрым способом обеспечить стране статус, близкий к членству, и создать для нее наиболее благоприятные условия для возможного вступления в будущем.

"Если бы у меня был выбор, мы бы немедленно приняли Украину в состав НАТО. Но я реалистично осознаю, что это не входит в политические планы. Однако главное, что я хочу подчеркнуть, – это то, что НАТО нуждается в Украине так же, как и Украина нуждается в НАТО", – заявил президент Финляндии.

По его словам, возможности Украины в сфере беспилотников и ракет превосходят возможности большинства членов альянса.

"И я действительно считаю, что чем ближе мы приблизим Украину к альянсу, тем сильнее будет оборона и сдерживающий потенциал альянса", – отметил он.

Отмечается, что в 2023 году Финляндия присоединилась к НАТО в рамках самого быстрого в истории процесса вступления. Стубб отметил, что Украине следует взять за образец подход Финляндии, которая перешла на стандарты НАТО в области вооружения ещё до того, как стала членом альянса:

"Некоторые из этих "серых зон", конечно, являются конфиденциальными, но все, что я могу сказать, – это то, что Финляндия находилась вне НАТО… но нам удалось создать оборонные системы, совместимые с НАТО, так что когда мы подали заявку на членство… Поэтому я не вижу в этом проблемы для Украины".

По мнению президента Финляндии, Украина могла бы интегрироваться "даже больше", чем Финляндия до вступления.

"У них есть знания и возможности по ведению современной войны, которых у нас нет… Что касается возможностей ведения современной войны, Украина – номер один", – подчеркнул Стубб.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, решающая фаза войны России против Украины переместилась с суши и моря в воздух. По мнению Зеленского, именно "битва в небе" определит ее исход. Зеленский заявил, что Украине уже удалось лишить Россию победы на поле боя на суше и вытеснить ее флот из большей части западной части Черного моря. Президент Украины отметил, что, хотя Россия больше по площади и численности населения, война уже перешла в воздушное пространство, где Украина "уже конкурентоспособна".

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что и Россия, и Украина хотят закончить войну как можно скорее. Глава Белого дома добавил, что это может произойти раньше, чем многие полагают. Трамп подтвердил, что на саммите НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля, будет обсуждаться война в Украине. Американский лидер добавил, что, по его мнению, "эту войну можно будет завершить".

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