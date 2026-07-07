Война тянет российскую экономику на дно вместе с рейтингами Путина, – CNN

Не утихают опасения, что Россия может открыть новый фронт в Европе.

Президент России Владимир Путин, вероятно, находится в самом опасном положении за всё время, пишет CNN World.

Издание сообщило, что война, которую он сам начал, тянет российскую экономику на дно – вместе с его рейтингами – и продолжается уже пятый год.

"В то время как Киев продолжает обстрелы из систем средней и большой дальности, что вызывает дефицит газа и наносит настолько масштабный ущерб, что над Москвой поднимается черный дым, все чаще возникают вопросы о том, что Путин может сделать в ответ на новую уверенность Украины", – говорится в статье.

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Издание предполагает, что главным вопросом остается: сможет ли он или захочет ли он в ответ эскалировать конфликт против Украины, а также против её союзников из НАТО.

Добавляется, что не утихают опасения, что Россия может открыть новый фронт в Европе. По сообщениям, США предупредили Польшу, что Москва может нанести удар – ограниченный, возможно, с помощью дронов или в другой форме гибридной войны. Издание отмечает, что ещё несколько десятилетий назад это казалось бы немыслимым.

Примечательно, что в течение последнего года Эстония фиксировала присутствие российских мужчин в военной форме вблизи своей границы. Кроме того, аэропорты Дании были закрыты из-за появления в их воздушном пространстве неизвестных дронов.

Как утверждает издание, в Осло время от времени выражают обеспокоенность тем, что крошечное российское поселение Баренцбург на норвежском архипелаге Шпицберген может попытаться превратиться в нечто большее.

"В крупнейшем военном альянсе в истории, вполне обоснованно, вращается "колесо тревоги". После неудачного и необоснованного решения Путина о вторжении в Украину в 2022 году – принятого на основе недостоверных разведывательных оценок, при том что российские вооруженные силы жалко не соответствуют своему статусу третьей по мощности армии в мире – было бы неразумно делать вывод, что он не способен поддаться очень плохим идеям", – отмечается в публикации.

Издание отмечает, что реальное положение России, а вместе с ним и дилемма Путина, можно представить на разделенном экране, где противостоят друг другу разные точки зрения.

Слева – картина слабости. В геополитическом, внутреннем и военном плане, по мнению издания, Москва находится в совершенно ином положении, чем в феврале 2022 года.

"Она больше не может себе позволить роскошь ошибаться – углеводородная держава, импортирующая бензин, поскольку её нефтеперерабатывающие заводы подверглись ударам украинских дронов, тратит валютные резервы, чтобы смягчить последствия войны, и освобождает заключенных, чтобы восполнить нехватку личного состава на передовой в Украине", – констатирует издание.

Кроме того, Россия фактически превратилась в вассальное государство Пекина, поскольку ей нужна практическая военная помощь от Северной Кореи и Ирана.

В статье подчеркивается, что Кремль уделяет приоритетное внимание системам противовоздушной обороны, чтобы защитить собственные стены. Картина, бесспорно, неутешительна.

Зато в правой части экрана – изображение российской боеготовности. Издание рассказало, что заводы перепрофилированы, чтобы постоянно снабжать военную машину. Школьники встречаются с ветеранами жестоких боев в Украине, а государственное телевидение уже много лет находится под контролем пропагандистской машины.

"В таких условиях расширение конфликта с НАТО – врагом, против которого Путин всегда выступал, – могло бы как объяснить медленное погружение Москвы в патовую ситуацию в Украине, так и помочь оправдать расширение войны или даже полную мобилизацию внутри России", – отмечает издание.

Путин мог бы наконец заявить, что ведёт экзистенциальную битву за судьбу постсоветского мира, а не неудачную попытку вторжения к меньшему соседу.

Положение Путина из-за войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Россия и Украина хотят закончить войну как можно скорее. Трамп добавил, что это может произойти раньше, чем многие считают. Глава Белого дома считает, что российский диктатор Владимир Путин испытывает давление и хочет положить этому конец. Президент США сообщил, что на саммите НАТО в Анкаре в ближайшие два дня будут обсуждаться способы завершения войны в Украине.

Также мы писали, что аналитики Института изучения войны предполагают, что Путин проводит целенаправленную информационную кампанию, цель которой – привлечь внимание администрации Трампа и западных СМИ к якобы захвату российской армией города Константиновка в Донецкой области. В ISW подчеркивают, что заявления Путина не соответствуют действительности. Аналитики отметили, что кремлевские чиновники регулярно преувеличивают тактические успехи России и предоставляют ложные и сфабрикованные доказательства, чтобы представить украинскую линию фронта как разрушающуюся и оказать давление на Украину и ее партнеров.

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