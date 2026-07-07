На Солнце произошло много выбросов: ученые рассказали о магнитных бурях в ближайшие 3 дня

На выходных, 4 и 5 июля, наблюдалось большое количество выбросов корональной массы на Солнце. Об этом сообщает Британская геологическая служба.
Ученые на данный момент еще проводят измерения, однако в ближайшие дни сильных магнитных бурь не ожидается.
По их словам, скорость солнечного ветра все еще немного повышена. Постепенного возвращения к фоновому уровню ожидается в течение 7 июля.
К вечеру 8 июля прибудет высокоскоростной поток из трансэкваториальной корональной дыры на Солнце. Из-за этого ожидается слабая магнитная буря уровня G1.
Солнечное затмение 2026 - что известно
12 августа ожидается полное солнечное затмение. Полную фазу смогут увидеть жители отдельных районов Гренландии, Исландии, Испании и Португалии, а частичное затмение будет наблюдаться на значительной части Европы, в Канаде, северных штатах США и северо-западной Африке. Во время полной фазы небо ненадолго потемнеет, станет видна солнечная корона, а ученые получат возможность изучить внешнюю атмосферу Солнца. Специалисты напоминают: наблюдать затмение без специальных защитных очков нельзя, так как это опасно для зрения.