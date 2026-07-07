8 распространённых растений, которые помогут отпугнуть комаров

Некоторые растения могут отпугивать насекомых благодаря ароматным эфирным маслам.

Лето – это время, когда хочется больше бывать на свежем воздухе, однако комары нередко портят отдых. В то же время существуют растения, аромат которых может помочь отпугнуть назойливых насекомых и сделать пребывание на улице более комфортным, пишет The Spruce.

Важно понимать: эффективность таких растений связана не только с их выращиванием поблизости, но и с эфирными маслами, содержащимися в листьях и стеблях. Они могут постепенно выделяться в воздух или активироваться при легком растирании растения.

Эти природные соединения часто используют и в средствах защиты от насекомых – их добавляют в спреи и лосьоны, которые наносят на кожу или одежду.

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В то же время всё больше людей выбирают природные альтернативы, поэтому ароматические растения рассматривают как один из способов уменьшить количество комаров в местах отдыха.

Ниже – список растений, которые можно посадить во дворе, чтобы отпугивать комаров.

Цитронелловая трава

Это растение, родственное лемонграссу, который используют в кулинарии, однако это разные виды. Именно из цитронеловой травы получают эфирное масло, которое применяют в свечах и средствах против комаров.

Важно не путать её с так называемым "цитронеловым растением", которое часто продают в садовых центрах.

Для роста ей нужны солнечные или полусолнечные участки, хорошо дренированная суглинистая почва и регулярный полив.

Лаванда

Лаванда – ароматное растение с эфирным маслом, придающим ей характерный запах. Именно это масло может отпугивать комаров и других насекомых.

Растение высаживают на солнечных участках с хорошо дренированной почвой. Оно хорошо растет даже на бедных, каменистых почвах, где другие культуры приживаются хуже.

Мелисса

Мелисса обладает выраженным ароматом и содержит эфирные масла, которые могут помогать отпугивать комаров.

Это многолетнее растение, которое хорошо растет даже в прохладном климате. Ей нужны солнечные или полусолнечные участки и хорошо дренированная почва. В то же время мелисса активно разрастается, поэтому ее часто рекомендуют высаживать в контейнеры.

Монарда

Монарда – декоративное ароматное растение с ярким цветением, привлекающее полезных опылителей. Ее аромат может отпугивать комаров даже во время роста в саду.

Лучше всего она растет на солнечных или полусолнечных участках в плодородной, влажной почве.

Тимьян

Эфирные масла тимьяна могут помогать отпугивать комаров, если их выделить и нанести на кожу. Также осторожное сжигание высушенного растения способно уменьшать количество насекомых примерно на 90 минут.

Тимьян – многолетнее растение, требующее полного солнца и хорошо растущее на песчаных или суглинистых почвах.

Лимонная вербена

Лимонная вербена обладает ярко выраженным цитрусовым ароматом. Её эфирные масла могут помогать отпугивать насекомых. Также растение используют в кулинарии для ароматизации напитков и десертов.

Её высаживают на солнечных участках в плодородную, хорошо дренированную почву. Полив должен быть регулярным.

Шалфей

Шалфей содержит ароматные эфирные масла, которые используют в кулинарии. Они также могут помогать отпугивать комаров. Высушенное растение может усиливать эффект при сжигании.

Растет на солнечных участках в плодородной, хорошо дренированной почве.

Кошачья мята

Кошачья мята привлекает кошек, но её ароматические масла могут также отпугивать комаров. Исследования показывают, что в отдельных случаях они эффективны даже в низких концентрациях и могут действовать несколько часов.

Для выращивания подходят солнечные участки с хорошо дренированной почвой или контейнерное выращивание.

Подробнее о борьбе с комарами

Ранее сообщалось, что китайский стартап создал портативную лазерную пушку от комаров. Отмечалось, что устройство сканирует пространство, фиксирует изменения расстояния и размер объекта. Если параметры соответствуют комару, активируется точечный лазер.

Также эксперт объяснил, почему устройство для отпугивания комаров должно работать лишь несколько часов. Как говорилось в материале, к этим устройствам чувствительны, в частности, пожилые люди и люди с проблемами дыхательной системы.

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