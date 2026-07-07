Украина изменила подход к использованию систем Patriot, – NYT

Из-за ограниченных запасов и непрекращающихся российских обстрелов украинцы быстро осознали, что им придется пересмотреть правила.

Три года назад украинские военные вернулись домой с учений в США и Германии, в совершенстве освоив стандартные методы использования системы Patriot, которая играет решающую роль в противовоздушной обороне, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что из-за ограниченных запасов и непрекращающихся российских обстрелов они быстро осознали, что им придется пересмотреть правила. Поэтому начали экспериментировать.

Например, каждая батарея, или огневая единица, в мобильной системе противовоздушной обороны "Пэтриот" оснащена перехватчиками, которые запускаются для сбивания баллистических ракет в воздухе, прежде чем они упадут на землю.

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Издание отметило, что украинцы научились часто запускать лишь один перехватчик против баллистических ракет вместо привычных двух или более из-за дефицита дорогостоящего оружия американского производства.

Более того, они перевели системы Patriot в ручной режим, чтобы избежать автоматического огня по таким целям, как медленные и недорогие дроны, которые можно сбивать другими средствами.

В статье добавляется, что украинцы научились сбивать дроны из пулемётов, ведущих огонь с крыш зданий, кузовов грузовиков и вертолётов, а в последнее время – с помощью дронов-перехватчиков, способных сбивать российские дроны в полете.

В настоящее время Вооруженные Силы Украины в основном используют системы Patriot исключительно для попыток перехвата самых быстрых баллистических ракет.

Издание отметило, что эти тактические приёмы когда-то считались крайней мерой для сплочённой армии с ограниченными ресурсами. Однако такая адаптация приобретает всё большее значение, поскольку украинские города сталкиваются со шквальными обстрелами со стороны России, как это произошло во время атаки в понедельник.

"Эволюция тактики также становится важной моделью ведения боевых действий, поскольку война в Иране и атаки в Персидском заливе исчерпали мировые запасы самых современных перехватчиков Patriot", – говорится в статье.

Среди других тактик, которые применяют украинцы, – обучение тактике "выстрелил – убежал": быстрое перемещение батарей после ведения огня, чтобы не дать России нацелиться на них во время контрударов.

"Они также используют тактику отвлечения, чтобы отвлечь российский огонь, скрывая свои настоящие батареи Patriot под маскировкой и создавая реалистичные манекены, которые стоят всего 30 000 долларов за штуку", – сообщило издание.

Приводятся данные, что такая полностью укомплектованная система стоит примерно 1 миллиард долларов.

Несмотря на инновации, издание констатирует, что подход Украины далеко не достаточен, чтобы уберечь страну от ударов российских ракет и дронов.

Россия регулярно запускает залпы различных типов ракет и дронов, которые перегружают измотанных, перегруженных работой и опасно недоукомплектованных операторов системы противовоздушной обороны Украины.

В частности, Москва нарастила производство баллистических ракет. Оружие этого типа движется гораздо быстрее, чем крылатые ракеты, и "Пэтриот" – это единственная система противовоздушной обороны в арсенале Украины, способная их сбивать.

Издание поясняет, что, хотя другие страны производят различные системы противоракетной обороны, ракетная система "Пэтриот" и её самая современная в мире противоракетная ракета PAC-3 находятся в дефиците.

"Украина не разглашает информацию о своих остатках запасов, но её трудности с перехватом большинства баллистических ракет и настоятельные просьбы о новых поставках противоракетных средств свидетельствуют о том, что остатки запасов незначительны", – говорится в статье.

На фоне недавних российских атак президент Украины Владимир Зеленский обратился к Соединенным Штатам с просьбой ускорить рассмотрение запроса на получение лицензии на производство, которая позволила бы Киеву самостоятельно изготавливать больше батарей и перехватчиков.

Соединенные Штаты обладают правами на эту технологию, и другие страны не могут копировать ее конструкцию без соответствующего разрешения.

Издание отметило, что на данный момент Германия и Япония – единственные две страны, имеющие разрешение на производство этих систем.

Производство ракет для Patriot: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик отметил, что изготовление Украиной средств противодействия баллистическим ракетам по лицензии – непростой процесс. Боровик не исключает, что в этом году дело может не завершиться подписанием соглашений. Боровик подчеркнул, что производство ракет займет не один год. По его словам, производство этих средств по лицензии – еще и деликатная тема, поскольку речь идет о высокотехнологичной документации на вооружение, необходимой для его производства в других странах.

Также мы писали, что предоставление лицензии на производство ракет может стать проблемой как для Киева, так и для Вашингтона. Приводится пример того, что в 2024 году Германия договорилась о таком производстве, но в конце этого года только ожидается завершение строительства производственного объекта. Более того, полный объем производства будет достигнут не раньше 2028 года, через четыре года после начала проекта.

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