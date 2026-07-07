Победа России в Украине уже не выглядит реальной: Bloomberg объяснил, что изменилось

Полный мир может быть невозможен в ближайшее время, но перемирие выглядит все более достижимым.

Война в Украине больше не является затяжным тупиком, поскольку благодаря постоянным инновациям украинцы сделали ее более дорогостоящей - на линии фронта, на захваченных территориях и все чаще внутри самой России.

Вопрос для лидеров НАТО заключается в том, смогут ли они сделать эту тенденцию достаточно устойчивой, чтобы добиться перемирия, пишет Bloomberg. Издание рассуждает, что хотя Россия оккупирует около пятой части Украины, бомбит города и продвигается вперед там, где это возможно, но перспектива победы давно перестала быть правдоподобной.

"Ее последнее наступление застопорилось. Армия несет катастрофические человеческие жертвы, по оценкам источников, на данный момент погибло более 1,4 млн человек", - написало издание.

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К тому же, экономическая ситуация также выглядит мрачной. Российская военная промышленность также сталкивается с серьезными ограничениями в плане рабочей силы и производственных мощностей.

Есть признаки того, что даже сторонники войны Кремля против Украины недовольны расходами, ограничением доступа к интернету и соцсетям, а также растущими угрозами безопасности внутри страны.

Что делает Украина

Тем временем украинские беспилотники и ракеты наносят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, логистическим центрам, энергетическим узлам и объектам военного производства. А оккупированный Крым находится под давлением атак на пути поставок топлива, электроэнергии и снабжения.

"Хотя Украина находится в состоянии сильного стресса, растущие масштабы и производительность ее отечественной военной промышленности – наряду с европейским финансированием и американским вооружением – укрепили ее обороноспособность", - написало издание.

Поменяется ли ситуация

Однако все это не означает, что российские военные усилия рушатся. Как со стороны Украины, так и со стороны стран НАТО усиливаются предупреждения о том, что российский диктатор Владимир Путин еще может обострить ситуацию, усилив ядерные угрозы или даже проверив восточный фланг НАТО на прочность вооруженным вторжением.

"Именно поэтому Европа и США должны действовать сейчас, чтобы ограничить возможности России и повысить устойчивость Украины", - считает издание и добавляет, что для этого необходимы как кнут, так и пряник.

Кнут ясен: больше зенитных ракетных комплексов и дальнобойных боеприпасов для Украины, а также более жесткое соблюдение санкций и долгосрочная военная поддержка со стороны европейских союзников.

"Запрос страны на лицензию на производство собственных перехватчиков Patriot заслуживает рассмотрения", - констатировали журналисты.

Пряник же - более сложная ситуация. Альянсу следует четко дать понять, что незахваченные части Донбасса, которые очень хочет Путин, исключены из повестки дня. Вместо этого следует сосредоточиться на контролируемом перемирии, за которым последует ограниченное смягчение санкций, привязанное к соблюдению Россией его условий, включая возвращение заключенных и депортированных украинских детей.

"Полный мир может быть невозможен в ближайшее время, но перемирие выглядит все более осуществимым. Давление Запада сейчас должно помочь убедить Путина в том, что это наименее плохой из оставшихся вариантов", - заключило издание.

Переговоры о перемирии в Украине

5 июля издание FT выпустило материал, в котором утверждало, что Россия не собирается начинать реальные мирные переговоры касательно Украины до 2027 года. Издание отмечало, что в Кремле надеются на то, что США заставят Украину пойти на значительные уступки.

Также ранее издание El Pais писало, что удары Украины по Москве, Санкт-Петербургу и оккупированному Крыму имеют серьезные последствия для россиян.

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