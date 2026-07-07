'Этот вопрос ещё не решён': в Польше сделали новое заявление о передаче Украине МиГов

Глава Министерства обороны Польши сообщил о получении запроса от украинской стороны.

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что вопрос о передаче Украине самолетов МиГ-29 еще не решен, говорится на сайте оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш отметил, что Министерство обороны Польши получило запрос от украинской стороны.

"Этот вопрос еще не решен. Мы получили запрос от украинской стороны о том, что они по-прежнему заинтересованы", – сказал министр обороны Польши.

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Он добавил, что Украина представила свои предложения относительно передачи Польше беспилотников в обмен на МиГи.

"Они представили свои предложения о передаче дронов Польше в течение ближайших двух лет. Таким образом, такая возможность обмена реальна, но это должен быть обмен, а не просто передача со стороны Польши. Мы здесь очень осторожны", – отметил Косиняк-Камыш.

Польские МиГи для Украины: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Косиняк-Камыш пояснил, что Украина не получит обещанные МиГ-29, поскольку Варшава не получила от Киева дроны. Министр национальной обороны Польши отметил, что Польша предложила "партнерский подход", и Украина на это дала согласие, но в итоге не выполнила обещание. При этом Косиняк-Камыш признал, что в настоящее время Украина обладает значительными возможностями в сфере беспилотников. Поэтому, когда партнеры предоставляют Киеву военную технику, речь иногда идет о символическом, но очень важном аспекте: чтобы они поделились ноу-хау или частично предоставили доступ к своим технологиям.

Также мы писали, что аналитики считают, что польские МиГи были бы полезны для украинских военных, даже если речь идет о нескольких дополнительных самолетах. В то же время одной из главных проблем остается не только количество самолетов, но и подготовка пилотов. Эксперты отмечают, что Варшава в конечном итоге перевела вопрос о передаче МиГ-29 из сферы военной помощи в плоскость коммерческих переговоров. Когда переговоры сорвались, Польша решила утилизировать самолеты.

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