Как стирать льняную одежду, чтобы она не села и не стала жесткой: ответ профессионалов

Некоторые способы ухода за этой тканью могут вас удивить.

Лен – прочная и долговечная ткань, хорошо пропускающая воздух. Однако при ненадлежащем уходе она подвержена усадке и может становиться жесткой. Эксперты советуют соблюдать простые правила, чтобы сохранить форму вещей и их мягкость, пишет The Spruce.

Лен почти всегда немного садится после первой стирки, однако холодная или прохладная вода помогает избежать значительной усадки.

По словам эксперта по текстилю Елены Гендрикс, горячая вода однозначно приводит к усадке льна. Она отмечает, что лучший вариант – ручная стирка, однако допустима и машинная стирка на деликатном режиме в холодной воде.

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В любом случае вещи следует сушить разложенными или подвешенными. Сочетание стирки, которая расслабляет волокна, с теплом и вращением в машине может еще больше "стянуть" ткань. Если нужно воспользоваться сушильной машиной, следует выбрать самую низкую температуру и добавить шарики для сушки – они смягчают ткань и ускоряют высыхание.

Особенности машинной стирки

Во время машинной стирки не следует перегружать барабан, советует эксперт по уходу за бельем Эшли Матуска Киддер. Чрезмерное количество вещей снижает эффективность стирки и может приводить к появлению остатков моющего средства. Именно нерастворенное средство часто делает ткань неприятной на ощупь и "колючей".

Также важно учитывать, с чем именно стирается лен: трение о более тяжелые вещи, такие как полотенца или спортивная одежда, может привести к износу, появлению катышков и ворса. Лучше стирать лен вместе с легкими или деликатными вещами.

Как правильно выбрать средство для стирки

По словам Хендрикс, большинство бытовых моющих средств имеют слабощелочной состав, который нежелателен для льна, ведь может ослаблять волокна. Она рекомендует использовать мягкие средства с нейтральным pH и натуральными компонентами. Если такого нет, подойдет средство без ароматизаторов с простым составом.

Добавление уксуса

Эксперт по стирке Мэтт О’Коннор советует добавлять примерно полстакана уксуса вместе с моющим средством. Это помогает смягчить ткань и удалить остатки стирального порошка.

Также уксус можно добавлять во время цикла полоскания, чтобы нейтрализовать запахи и сделать лен мягче.

Не используйте кондиционер

Кондиционер для белья и салфетки для сушки не рекомендуются, так как оставляют на ткани восковой слой. По словам Хендрикс, такое накопление со временем делает лен тусклым и менее привлекательным на вид.

Некоторые специалисты иногда советуют добавлять немного кондиционера для волос, чтобы расслабить волокна, однако Хендрикс предостерегает от этого из-за риска образования жирного налета, если средство не растворится полностью.

Химчистка как безопасный вариант

Химчистка – безопасный способ ухода за льняными вещами, особенно если речь идет о структурированной одежде. Профессиональная чистка также позволяет качественно отгладить изделия и придать им опрятный вид.

Что делать, если лен уже "сел"

Гарантированно вернуть первоначальный размер невозможно, но иногда ткань можно частично восстановить. Для этого стоит постирать вещь в холодной воде на деликатном режиме, а во время сушки осторожно растягивать её руками в разных направлениях, сохраняя форму.

Также рекомендуется замачивание в тёплой воде с небольшим количеством детского шампуня – это мягко расслабляет волокна.

После этого лишнюю влагу следует удалить полотенцем, не выкручивая ткань: вещь заворачивают в сухое полотенце, чтобы оно впитало воду. Когда лен станет слегка влажным, его аккуратно растягивают и оставляют досыхать естественным образом.

Еще больше интересного об уходе за тканями

Ранее УНИАН писал о том, как выбрать лучший материал для постельного белья. Отмечалось, что выбор идеального постельного белья – это не просто покупка, а инвестиция в комфортный сон и здоровье.

Также были названы лучшие средства для чистки текстиля в домашних условиях. Сообщалось, что диван можно очистить даже от стойких пятен, если использовать правильную технику и соответствующие средства.

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