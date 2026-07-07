Погода в Одессе ухудшится: синоптики объявили I уровень опасности (инфографика)

В Одесской области ожидается гроза, а вдоль побережья усилится ветер.

В Одессе на вторник, 7 июля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Днём 7 июля ожидается гроза", – прогнозируют синоптики.

Предупреждение I уровня опасности объявлено и для Одесской области, где также днем будет гроза.

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Кроме того, вдоль побережья Одесской области ожидаются порывы ветра 12–14 м/с.

Погода в Одессе 7 июля

В целом сегодня в Одесской области будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, 9–14 м/с. Температура воздуха достигнет +27°…+32°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе 7 июля также ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 9–14 м/с. Столбики термометров покажут +27°...+29°. Температура морской воды +21°...+22°.

Во вторник, 7 июля, в Украине ожидается нестабильная погода с дождями и ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По её словам, ветер западного направления усилится, а в северных и западных областях местами будет порывистым.

Кратковременные дожди, местами с грозами, она прогнозирует в большинстве регионов страны. Лишь восточные области останутся без значительных осадков.

Температура воздуха днём составит +20…+26 градусов, а на юге и востоке будет теплее – от +24 до +28 градусов.

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